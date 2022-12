Un autre Baba Vanga ? Une jeune de 19 ans répertorie toutes ses prédictions à partir de 2022, elle a eu raison

Que vous croyiez que tout est prédestiné ou que vous ayez le contrôle total de votre destin, voir les prédictions de quelqu’un sur l’avenir se réaliser peut être surprenant. Une femme de 19 ans, Hannah Carroll, a écrit 28 prédictions au début de l’année. Parmi ceux-ci, 12 événements majeurs se sont déjà réalisés. Les gens la comparent maintenant au médium bulgare Baba Vanga. D’autant plus que tous les deux ont correctement prédit la mort de la reine Elizabeth II. Certaines de ses autres prédictions incluaient Priyanka Chopra et Nick Jonas accueillant un bébé, Rihanna annonçant sa grossesse et de nouveaux albums de Harry Styles et Beyoncé.

Naturellement, lorsque vous avez de tels talents, les gens affluent vers vous. Alors qu’elle gagnait du terrain grâce à la plate-forme de médias sociaux TikTok, des inconnus ont commencé à lui envoyer des messages, lui demandant des lectures personnelles. Hannah utilise maintenant son don unique et dirige une entreprise qui fait des prédictions sur la vie des gens. Qu’il s’agisse de faire des prédictions sur sa carrière ou sur la vie en général, Hannah fait tout.

S’adressant au Mirror, Hannah a déclaré: “C’est vraiment excitant quand quelque chose se produit que j’ai prédit, j’adore les voir se réaliser.” Elle a également ajouté: “Maintenant, je dirige une entreprise où les gens m’envoient des photos d’eux-mêmes et je peux avoir une idée du moment où ils vont avoir un bébé ou changer de carrière ou trouver l’amour. Les gens m’envoient des messages tout le temps pour me dire que mes prédictions se sont réalisées, comme même jusqu’à la date exacte, ce qui est si agréable à entendre.

Certaines des autres prédictions d’Hannah incluent Kendall Jenner se fiancer, les rumeurs de grossesse de Hailey Bieber et Taylor Swift annonçant qu’elle est fiancée ou mariée. Une prédiction qui ne manquera pas de rendre les Directioners heureux est une réunion / chanson / album / tournée One Direction.

Hannah a également mentionné qu’elle pense toujours que toutes ses 28 prédictions se réaliseront. Elle pourrait être un peu en retard sur le timing. Mais certains se produiront dans les prochaines années, sinon cette année.[hans]

