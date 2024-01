Un autre avocat de Navalny, l’ennemi du Kremlin, fait face à des accusations d’extrémisme. Elle avait quitté la Russie

TALLINN, Estonie (AP) — Un avocat du chef de l’opposition emprisonné Alexeï Navalny a déclaré mardi que les autorités russes l’avaient accusée par contumace de participation à un groupe extrémiste. Les mêmes accusations ont été portées contre trois autres avocats qui représentaient Navalny et ont été emprisonnés en octobre dans une mesure que ses alliés avaient décriée comme étant destinée à exercer une pression supplémentaire sur l’homme politique.

Olga Mikhaïlova, qui a défendu Navalny pendant plus d’une décennie et a quitté la Russie, a révélé sur les réseaux sociaux que des accusations étaient portées contre elle. “Depuis 16 ans, vous défendez une personne” qui a été accusée de détournement de fonds, de fraude, de diffamation et “et récemment (devenue) un ‘extrémiste’, cela signifie donc que vous êtes vous-même un extrémiste”, a-t-elle écrit dans un message sur Facebook, rejetant l’idée. accusations portées contre elle.

Trois de ses collègues — Vadim Kobzev, Igor Sergunin et Alexei Liptser — ont été arrêtés en Russie pour les mêmes accusations en octobre 2023. Sur décision du tribunal, ils resteront derrière les barreaux jusqu’au 13 mars au moins, dans l’attente d’une enquête.

Navalny lui-même a été reconnu coupable d’extrémisme l’année dernière et condamné à une peine de 19 ans de prison. Ses organisations en Russie – la Fondation pour la lutte contre la corruption et un vaste réseau de bureaux régionaux – ont été qualifiées de groupes extrémistes en 2021 et interdites.

Selon les alliés de Navalny, les autorités ont accusé les avocats d’utiliser leur statut d’avocats de la défense pour transmettre des lettres du politicien emprisonné à son équipe, servant ainsi d’intermédiaires entre Navalny et ce qu’ils appellent son « groupe extrémiste ».

Mikhailova a déclaré mardi qu’elle était en vacances à l’étranger en octobre 2023, lorsque Kobzev, Sergunin et Liptser ont été arrêtés. Elle a ensuite décidé de ne pas retourner en Russie. “Cela n’a aucun sens de retourner en prison”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle et sa fille vivent désormais dans un pays étranger non divulgué “sans domicile et avec de nombreux problèmes”.

L’équipe de Navalny a déclaré qu’en ciblant ses avocats, les autorités cherchaient à accroître encore son isolement. Pour de nombreux prisonniers politiques en Russie, les visites régulières d’avocats – en particulier dans les régions reculées – sont une bouée de sauvetage car elles permettent à leurs familles de savoir que leurs avocats les ont vus, et permettent également aux prisonniers de signaler tout abus de la part des autorités pénitentiaires.

Navalny, l’ennemi politique le plus féroce du président Vladimir Poutine, est derrière les barreaux depuis janvier 2021, mais parvient toujours à faire passer des messages régulièrement.

Son arrestation en 2021 a eu lieu à son retour d’Allemagne à Moscou, où il se remettait d’un empoisonnement aux agents neurotoxiques qu’il imputait au Kremlin. Navalny a depuis été condamné à trois peines de prison. Il a rejeté toutes les accusations portées contre lui, les qualifiant de politiquement motivées.

Derrière les barreaux, l’homme politique a passé des mois en isolement pour des infractions mineures présumées. Il était récemment transféré dans une colonie pénitentiaire à « régime spécial » dans une ville isolée au-dessus du cercle polaire arctique – le niveau de sécurité le plus élevé des prisons en Russie – dans une démarche qui, selon ses alliés, visait à l’isoler davantage.