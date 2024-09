Jim Dedmon-USA TODAY Sports.

Les Texans de Houston emploient une poignée d’anciens joueurs éminents des Vikings du Minnesota, dont Danielle Hunter, Stefon Diggs et Case Keenum.

Un « autre » ancien Viking pourrait avoir un match de revanche cette semaine

Mais n’oubliez pas « l’autre » gars : le demi offensif Cam Akers.

Les running backs des Texans Joe Mixon et Dameon Pierce sont blessés cette semaine et sont incertains pour dimanche au moment de la publication de cet article. Presque par défaut, Akers pourrait être le prochain homme sur le pont pour affronter son équipe de 2023, les Vikings.

KPRC2 Aaron Wilson a tweeté Mercredi, « [R]L’arrière Cam Akers, avec Joe Mixon et Dameon Pierce sur la touche, se prépare à jouer un rôle plus important contre son ancienne équipe, les Vikings.

Mixon, le RB1 de Houston, souffre d’une entorse à la cheville haute, une pathologie qui n’implique généralement pas une récupération rapide. S’il ne peut pas jouer et que Pierce est handicapé, Akers est plus que capable d’assurer une charge de travail accrue contre les Vikings au US Bank Stadium.

Akers est devenu un Viking via un échange en septembre, un élément de profondeur pour la salle des RB des Vikings derrière Alexander Mattison et Ty Chandler. Au total, il a enregistré 49 touches pour 208 yards de mêlée. Il a même marqué le premier touchdown au sol du Minnesota de la saison 2023 lors de la semaine 8. Oui, il a fallu tout ce temps à l’équipe. Akers s’est déchiré le tendon d’Achille une semaine plus tard.

Entraîneur principal Kevin O’Connell a déclaré A propos d’Akers après sa déchirure du tendon d’Achille en novembre, « Cam a été phénoménal dans notre vestiaire, sur le terrain, avec notre équipe. Il a apprécié de faire partie de cela. »

Le mystère de l’intersaison a également accompagné Akers et les Vikings cet été. La page des transactions d’ESPN a rapporté début juillet qu’Akers avait re-signé au Minnesota, mais l’équipe n’a jamais rien confirmé de tel. Les gens se demandaient si Akers faisait réellement partie de l’équipe, mais le 22 juillet, Akers a signé avec les Texans et n’a eu aucun problème avec cet examen physique.

En cinq saisons dans la NFL, Akers a cumulé 1 936 yards de mêlée sur 444 touches, soit une moyenne décente de 4,4 yards par touche et 12 touchdowns au total. Sa trajectoire de carrière est également remarquable car les joueurs de la NFL se remettent rarement de deux blessures distinctes au tendon d’Achille.

Le Minnesota a Myles Gaskin sur sa liste pour le « rôle de Cam Akers » cette saison, un homme promu de l’équipe d’entraînement mercredi. L’attaque précipitée des Vikings se classe au sixième rang selon DVOA en deux matchs, une nette amélioration après que la franchise ait terminé 27e via la même mesure en 2022 et 2023.

Les Texans devraient battre les Vikings d’un point ou deux ce week-end – et Akers pourrait y contribuer si c’est le cas.

