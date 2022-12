Un autre ancien policier américain condamné à une peine de prison pour le meurtre de George Floyd

Un ancien policier a été condamné pour le meurtre de George Floyd.

J Alexander Kueng a été condamné à plus de trois ans derrière les barreaux.

Floyd a été assassiné en mai 2020 lors d’un incident qui a déclenché des protestations mondiales contre la brutalité policière.

Un ancien policier de Minneapolis a été condamné à trois ans et demi derrière les barreaux pour son implication dans la mort de George Floyd, un homme noir non armé qui a été tué lorsqu’un collègue policier s’est agenouillé sur le cou pendant plus de neuf minutes en mai 2020.

J Alexander Kueng, qui a plaidé coupable en octobre à un chef d’accusation de complicité d’homicide involontaire coupable, a été condamné vendredi.

Kueng était l’un des quatre officiers qui ont été appelés dans une épicerie de Minneapolis le 25 mai 2020 et ont tenté de mettre Floyd en garde à vue, soupçonné d’avoir utilisé un faux billet de 20 $ pour acheter des cigarettes.

Au cours de la rencontre, l’officier supérieur sur les lieux, Derek Chauvin, a épinglé le cou de Floyd menotté au sol avec un genou, provoquant sa mort.

Kueng, 29 ans, et son collègue officier Thomas Lane ont aidé Chauvin à retenir Floyd tandis qu’un autre officier, Tou Thao, a empêché les passants de s’approcher de la scène.

Des manifestations et, parfois, des émeutes ont éclaté à travers Minneapolis après l’incident. Une vidéo de l’incident circulant sur les réseaux sociaux a contribué à déclencher des manifestations contre la brutalité policière et le racisme à travers le pays et dans les grandes villes du monde.

Chauvin a été reconnu coupable de meurtre lors d’un procès d’État et condamné à 22 ans et demi. Il a également plaidé coupable à des accusations fédérales connexes et purge simultanément une peine fédérale de 21 ans.

Les trois autres officiers ont été reconnus coupables par un tribunal fédéral d’avoir privé Floyd de ses droits civils et condamnés en juillet à entre 2 ans et demi et 3 ans et demi de prison.

L’accord de plaidoyer de Kueng sur l’accusation de l’État comprend une peine de 3 ans et demi à purger en même temps que sa peine fédérale, a déclaré un porte-parole du tribunal de district du comté de Hennepin en octobre. Lane a accepté un accord de plaidoyer similaire en mai.

Thao, qui a rejeté un accord comparable en août, a décidé de renoncer à son droit à un procès devant jury. Au lieu de cela, un juge d’État déterminera sa culpabilité sur la base des preuves soumises conjointement par les procureurs et la défense.