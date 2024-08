Tulsi Gabbard a déclaré qu’elle ferait tout ce qu’elle pouvait pour renvoyer l’ancien président à la Maison Blanche

L’ancienne législatrice démocrate Tulsi Gabbard a soutenu la campagne présidentielle de Donald Trump, décrivant l’ex-président comme le seul candidat capable de ramener les États-Unis de la démocratie. « Au bord de la guerre nucléaire. »

Trump a fait monter Gabbard sur scène lors d’un discours à la conférence annuelle de l’Association de la Garde nationale à Détroit lundi, présentant l’ancienne membre du Congrès d’Hawaï comme une « Un véritable patriote américain » avec « beaucoup de bon sens » et « grand esprit »

Gabbard, un vétéran de la Garde nationale de 17 ans qui a effectué deux missions de combat au Moyen-Orient, a salué le style de politique étrangère isolationniste de Trump.

« Nous l’avons vu au cours de son premier mandat présidentiel, lorsqu’il n’a non seulement pas déclenché de nouvelles guerres, mais a pris des mesures pour les désamorcer et les prévenir », a-t-elle déclaré, ajoutant que Trump avait « Le courage d’affronter les adversaires, les dictateurs, les alliés et les partenaires dans la quête de la paix. »

« On ne peut pas en dire autant de Kamala Harris », Gabbard a continué. « En fait, c’est le contraire qui est vrai, et nous vivons cette réalité aujourd’hui alors que cette administration nous place face à de multiples guerres sur de multiples fronts dans différentes régions du monde, et nous rapproche plus que jamais du bord de la guerre nucléaire. »















« C’est l’une des principales raisons pour lesquelles je m’engage à faire tout ce que je peux pour renvoyer le président Trump à la Maison Blanche », a-t-il ajouté. elle a dit à la foule. « Parce que je suis convaincu que sa première tâche sera de… nous éloigner du bord de la guerre. »

Gabbard a quitté le Parti démocrate en 2022, affirmant qu’il était tombé « sous le contrôle total d’une cabale élitiste de fauteurs de guerre » et les idéologues de la justice sociale. Trois ans plus tôt, Gabbard avait été largement crédité d’avoir mis fin à la campagne présidentielle de Harris en 2020 avec une seule performance lors d’un débat.

Lors de la confrontation primaire démocrate de 2019, Gabbard a critiqué le bilan de Harris en tant que procureure générale de Californie, la critiquant pour avoir emprisonné des milliers de délinquants liés à la marijuana. « et puis en rire, » pour son recours au travail pénitentiaire et pour avoir bloqué des preuves qui auraient permis de libérer des hommes innocents dans le couloir de la mort.

« Il n’y a aucune excuse pour cela et les personnes qui ont souffert sous votre règne en tant que procureur, vous leur devez des excuses », Gabbard a déclaré, laissant Harris incapable de répondre.















Gabbard s’oppose depuis longtemps à l’implication et au financement des États-Unis dans les conflits étrangers. Au cours de ses quatre mandats, de 2013 à 2021, elle a prôné le dialogue avec les superpuissances rivales de l’Amérique, ainsi qu’une politique dure à l’égard du terrorisme islamique. Comme Trump, elle a été accusée d’être une « Atout russe » notamment de la candidate présidentielle Hillary Clinton, qui a échoué en 2016. Gabbard a répondu au jab de Clinton en 2019 – probablement une référence à son passé louer pour la lutte du président russe Vladimir Poutine contre le terrorisme en Syrie – en appelant Clinton « reine des fauteurs de guerre » et la poursuivre en justice pour diffamation.

Gabbard est le deuxième ancien démocrate de renom à soutenir Trump ces derniers jours, après que Robert F. Kennedy Jr. a suspendu sa campagne pour un parti tiers et a soutenu l’ancien président vendredi. Gabbard et Kennedy ont tous deux cité le financement par le président Joe Biden de l’armée ukrainienne et « militarisation » du système judiciaire et des agences de renseignement contre Trump comme facteurs clés de leur décision.