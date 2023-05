Un autre analyste confirme des écrans plus grands pour les modèles d’iPhone 16 Pro

La gamme iPhone 16 Pro d’Apple pour 2024 aura des écrans plus grands. Ross Young l’a affirmé pour la première fois plus tôt ce mois-ci et Ming-Chi Kuo est intervenu quelques jours plus tard, tous deux disant la même chose – des écrans plus grands pour les modèles Pro de la gamme iPhone 16. La newsletter du dimanche de Mark Gurman a confirmé ces affirmations.

Cependant, il n’y a pas de consensus clair sur la taille de l’iPhone 16 Pro et Pro Max par rapport à leurs prédécesseurs. Gurman pense que l’augmentation sera assez modeste – « quelques dixièmes de pouce en diagonale ». Ross Young, quant à lui, cite 6,2 et 6,8″, tandis que Kuo pense qu’ils seront encore plus gros, à 6,3 et 6,9″.

Quoi qu’il en soit, la tendance à la hausse est claire et une partie de la raison est le matériel supplémentaire qu’Apple veut mettre dans ces téléphones. Mark Gurman pense que la caméra à zoom de type périscope tant attendue en est la raison.

