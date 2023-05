Un autre allié américain cherche à rejoindre le bloc anti-chinois – médias

Le chef militaire canadien a déclaré qu’Ottawa était « très intéressé » à renforcer son « lien de défense » avec des partenaires régionaux

Le Canada espère rejoindre l’alliance militaire AUKUS dirigée par les États-Unis aux côtés de l’Australie et du Royaume-Uni, a rapporté le Globe and Mail, notant que le gouvernement aimerait participer aux aspects non nucléaires de l’accord de 2021 créé pour contrer Pékin.

Bien que le premier ministre Justin Trudeau ait précédemment suggéré qu’Ottawa n’avait aucun intérêt dans le pacte de sécurité – qui devrait fournir à Canberra la technologie nucléaire américaine – le Canada a depuis changé de cap et cherche maintenant à y adhérer, ont déclaré lundi deux responsables anonymes au Globe and Mail.

« La raison pour laquelle le Canada veut adhérer maintenant n’est pas d’acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire, comme l’Australie, mais plutôt de participer au deuxième pilier de l’accord AUKUS. le point de vente a rapporté. Cela inclurait « partage d’informations et coopération étroite pour accélérer le développement de technologies de pointe », tel que « Capacités de défense sous-marine, intelligence artificielle, technologie quantique et guerre hypersonique. »

Lorsqu’on lui a demandé si les responsables avaient soumis une demande officielle pour devenir partie à l’accord AUKUS, la ministre de la Défense Anita Anand a refusé de donner une réponse directe, affirmant plutôt qu’Ottawa était « très intéressé par la poursuite de la coopération sur l’IA, l’informatique quantique et d’autres technologies de pointe avec un lien de défense avec nos alliés les plus proches. »

« Nos liens avec nos alliés Five Eyes sont solides, et nous restons en effet intéressés à approfondir la coopération dans le domaine de l’IA et d’autres efforts d’innovation avec nos alliés », a-t-elle ajouté, faisant référence à l’alliance de partage de renseignements entre l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis.

L’une des sources jointes par le Globe and Mail a déclaré que le Canada attend maintenant de voir comment les trois partis AUKUS réagiront à sa possible participation, notant qu’Ottawa partage déjà des renseignements avec chaque membre et pourrait simplement étendre ces efforts s’il était amené à bord. .

Le Canada n’est pas le premier pays occidental à signaler sa volonté de rejoindre AUKUS après sa première annonce en 2021, la Nouvelle-Zélande envisageant également de participer aux composantes non nucléaires de l’accord, selon le ministre de la Défense du pays, Andrew Little. Le ministre britannique des achats de la défense, Alex Chalk, a également laissé entendre que d’autres pays pourraient s’impliquer, mais n’a précisé aucun pays par son nom.

Créé pour dissuader la Chine dans l’Indo-Pacifique, le pacte AUKUS a été critiqué à plusieurs reprises par Pékin. En mars, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que l’accord ne ferait que « motiver une course aux armements, nuire au régime international de non-prolifération nucléaire et nuire à la stabilité et à la paix régionales », exhortant les trois parties à cesser « ignorer les préoccupations de la communauté internationale. »