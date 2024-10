Un autre agent de santé rwandais reçoit Marburg, tandis que les cas d’enfants co-infectés par la variole et la rougeole augmentent

Le Rwanda a enregistré son 63e cas de Marburg, tandis que les cas d’enfants co-infectés par le mpox et la rougeole sont en augmentation en République démocratique du Congo (RDC), selon les responsables du point de presse hebdomadaire des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) jeudi. .

Après 10 jours sans nouveau cas, un agent de santé qui s’occupait des patients de Marburg a été testé positif au virus mercredi soir, a déclaré le ministre rwandais de la Santé, le Dr Sabin Nsanzimana, lors du point de presse.

Mais l’agent de santé a été vacciné il y a quelques jours et « se porte bien » avec une présentation de la maladie qui n’était « pas habituelle », a ajouté Nsanzimana.

« Ce qui est bien, c’est que la personne a été dans un centre de traitement et n’a aucun contact en dehors du centre », a-t-il ajouté.

Entre-temps, la source de l’épidémie de Marburg a été attribuée à des chauves-souris frugivores dans une grotte où le cas index exploitait ses mines, a déclaré Nsanzimana.

Une fois cela confirmé, toute activité humaine dans la grotte a été arrêtée et le gouvernement suit les personnes qui y travaillent pour s’assurer qu’elles ne développent pas la maladie, a-t-il ajouté.

Le séquençage du génome du virus a confirmé qu’il était à la fois très proche de la source zoonotique – le virus présent chez les chauves-souris – et d’autres cas de Marburg importés dans le pays.

Cela a souligné l’importance d’une approche One Health impliquant des experts en santé humaine et animale et en environnement, a déclaré Nsanzimana.

Les tests Mpox s’améliorent lentement

Quelque 2 729 nouveaux cas de mpox ont été signalés la semaine dernière – dont plus de 90 % en RDC et au Burundi, bien que le Libéria, le Kenya et l’Ouganda aient signalé de nouveaux cas, selon le Dr Ngashi Ngongo, responsable du mpox au CDC Afrique.

Il y a eu une augmentation du nombre de patients mpox de moins de 15 ans co-infectés par la rougeole en RDC, en particulier au Nord-Kivu et au Sud-Kivu – mais il n’est pas clair si une maladie rend les enfants sensibles à l’autre.

Un peu plus de la moitié des enfants de ces zones n’ont pas été vaccinés contre la rougeole et il existe également un taux de malnutrition élevé, ce qui affaiblit le système immunitaire des enfants, a expliqué Ngongo.

« Nous n’avons pas encore établi si le fait que vous contractiez la rougeole augmente vos chances de contracter le mpox et vice versa », a-t-il ajouté.

La campagne de vaccination en RDC, en cours dans six provinces, se déroule globalement bien avec plus de 39 000 personnes vaccinées. Le Nigeria prévoit de lancer sa campagne de vaccination le 29 octobre.

« Nous avons 5,6 millions de doses de vaccins mpox qui ont été confirmées, dont 2,5 millions de MVA-BN et trois millions de LC16 en provenance du Japon », a déclaré Ngongo.

Près de 900 000 doses de MVA-BN sont disponibles ce mois d’octobre, et 700 000 autres potentiellement disponibles en novembre, ce qu’il a décrit comme étant « suffisant, du moins pour le moment, pour couvrir les plans que nous avons reçus ».

Toutefois, vacciner les enfants reste un défi, même si L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que le MVA-BN peut être utilisé « hors AMM » pour les enfants à risque.

Après des semaines de lutte pour augmenter les tests, il y a eu une augmentation de 37 % des tests au cours de la semaine dernière – et une forte augmentation de la positivité des tests, de 36,5 % à 63 %.

Cela peut être attribué à la formation sur la gestion des échantillons, aux tests PCR et Gene Xpert, à davantage d’équipements de séquençage, ainsi qu’à la distribution de davantage de cartouches Gene Xperts (pour faire fonctionner les machines) et aux tests PCR mis en place dans les pays touchés.

Aucun nouveau cas n’a été enregistré au Cameroun, au Gabon, en Guinée, au Rwanda et en Afrique du Sud au cours des quatre dernières semaines.

Cependant, la surveillance constitue un énorme défi, a déclaré Ngongo. Seuls quatre des 18 pays touchés avaient atteint l’objectif de recherche des contacts de 10 par patient.

Pendant ce temps, l’Institut Robert Koch en Allemagne a signalé le premier cas de mpox Clade 1b dans le pays. Le patient a récemment voyagé hors du pays, mais on ne sait pas où il se trouvait. En dehors de l’Afrique, la Suède et la Thaïlande ont également signalé chacune un cas de mpox 1b, la version la plus virulente du .