Un autre acte d’accusation se profile: Trump en passe d’être le premier ex-président américain à faire face à un procès télévisé

L’ancien président Donald Trump regarde le premier tee avant le début de la troisième journée du LIV Golf Invitational – Bedminster au Trump National Golf Club le 13 août 2023 à Bedminster, New Jersey.

Les procureurs enquêtant sur les tentatives de Donald Trump d’annuler les élections de 2020 en Géorgie devaient présenter des preuves à un grand jury.

Cela pourrait conduire à une inculpation de plusieurs accusés et à la quatrième affaire contre Trump en 2023.

S’il était inculpé, il serait le premier ancien président américain à faire face à un procès télévisé.

Les procureurs enquêtant sur les efforts de Donald Trump pour annuler les élections de 2020 dans l’État américain de Géorgie devaient commencer à présenter des preuves à un grand jury lundi pour ce qui pourrait être un acte d’accusation tentaculaire à plusieurs accusés.

L’affaire serait la quatrième intentée contre Trump cette année – elle pourrait conduire au premier procès télévisé d’un ancien président, un moment décisif dans l’histoire des États-Unis et des accusations généralement utilisées pour faire tomber des gangsters.

Trump a publié un certain nombre de messages sur sa plateforme Truth Social qualifiant l’affaire de « ridicule » et exhortant un responsable électoral local qu’il a identifié par son nom et qualifié de « perdant » à ne pas témoigner devant le grand jury.

« CEUX QUI ONT TROQUÉ ET VOLÉ L’ÉLECTION ONT ÉTÉ CEUX QUI ONT EFFECTUÉ LA falsification, ET ILS SONT LA BOUE QUI DEVRAIT ÊTRE POURSUIVIE », a déclaré Trump, dont l’acte d’accusation est attendu avant la fin de mardi.

Un incident très susceptible de figurer parmi les accusations est un appel téléphonique désormais tristement célèbre que Trump a passé aux responsables géorgiens leur demandant de « trouver » exactement le nombre de voix dont il aurait eu besoin pour annuler sa défaite face au président Joe Biden.

Les analystes s’attendent également à ce qu’il soit inculpé pour un stratagème visant à envoyer au Congrès américain une fausse certification d’une prétendue victoire de Trump en Géorgie, ainsi que pour de faux témoignages sur la fraude électorale par des assistants de Trump.

Un grand jury « spécial » séparé a entendu 75 témoins l’année dernière et a produit un rapport secret en février qui, selon le contremaître, recommandait de nombreuses inculpations.

Des membres des médias entourent le palais de justice Lewis R. Slaton avant l’inculpation attendue de l’ancien président américain Donald Trump à Atlanta, en Géorgie, le 14 août 2023. AFP Christian Monterrosa/AFP

Les analystes judiciaires s’attendent à ce que le procureur de la région d’Atlanta, Fani Willis, regroupe les allégations contre Trump et plusieurs co-conspirateurs dans une seule affaire en vertu de la loi géorgienne sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues (RICO).

Les lois sur le racket sont généralement utilisées pour cibler le crime organisé, mais la loi géorgienne plus large permet aux procureurs d’enchaîner les infractions commises par différentes personnes vers un objectif commun, criminel ou non.

Le système judiciaire géorgien est plus transparent que le système fédéral, ce qui signifie que rien ne s’oppose à ce que l’affaire soit télévisée à partir de la première audience préliminaire.

Le grand jury du comté de Fulton se réunit les lundis et mardis, et les observateurs des tribunaux locaux s’attendent à ce que Willis conclue et porte tous les actes d’accusation que le panel approuve dans les deux jours, son calendrier normal pour les affaires de racket.