Un automobiliste furieux tente de combattre à lui seul les manifestants du BLM bloquant la circulation au Texas – RT USA News

Une manifestation Black Lives Matter au Texas a donné lieu à une confrontation houleuse entre un conducteur frustré et un groupe de manifestants bloquant une route, avec une vidéo de la rencontre dramatique diffusée sur les réseaux sociaux.

Des militants de Plano, une ville située à environ 32,2 km au nord de Dallas, ont défilé dimanche dans les rues pour sensibiliser le public à la mort de Marvin Scott III. L’homme noir de 26 ans est décédé alors qu’il était en garde à vue dans une prison du comté en mars. Sept policiers ont été licenciés et un a démissionné à la suite de l’incident, qui a été déclaré homicide en avril.

Dans une vidéo désormais virale, des manifestants bloquent une intersection en criant « Les vies des Noirs comptent » et agiter la lecture des signes « Arrête de nous tuer » et autres slogans. Une grande colonne d’automobiles se forme alors que les automobilistes attendent que la route se dégage. Soudain, un grand homme portant des lunettes de soleil se faufile entre les voitures arrêtées et se dirige droit vers les manifestants.

«F ** k hors de mon chemin!» crie-t-il à un manifestant cagoulé qui a tenté de bloquer son chemin.

L’homme se tourne alors vers un policier qui observe la situation au bord de la route.

«Éloignez ces putains de gens du chemin. Sortez-les d’ici! crie-t-il au flic. La réponse de l’officier est inaudible au milieu des hurlements, des sirènes et des klaxons.

L’automobiliste en colère redirige ensuite sa colère sur les manifestants, semblant frapper un téléphone portable de la main d’une manifestante qui filmait l’incident.





Aussi sur rt.com

«Des filles se prélassent à Malibu? Le groupe de réforme des prisons du chef du BLM accusé d’avoir pleuré lors d’une réunion dans un ranch chic en bord de mer







À ce stade, il semble que l’un des militants tire une arme de poing. L’arme est cependant rapidement abaissée après l’intervention d’un autre manifestant. Apparemment pas intimidé, l’homme aux lunettes de soleil lève le poing vers la foule qui hurle autour de lui en criant: « Allez! Vous voulez un peu? »

Un homme portant un «Observateur légal» T-shirt passe ensuite entre l’homme et les manifestants, avant de reculer. Enfin, le policier emmène l’automobiliste en colère.

L’homme montre ensuite du doigt plusieurs manifestants, les appelant « A ** trous » avant de retourner à sa voiture.

La confrontation semble avoir divisé les médias sociaux. Certains ont condamné l’homme pour avoir exposé «Privilège blanc» et a critiqué la police pour ne pas être plus énergique avec lui.

Un activiste local qui s’est entretenu avec les médias a déclaré que l’automobiliste non identifié aurait été traité différemment par le flic s’il avait été un «Personne de couleur».

Mais d’autres semblaient considérer l’incident comme la preuve que les manifestants du BLM jouissent d’une quasi-impunité.

«Black Lives Matter fait tout ce qu’il veut. Il possède les rues, même au Texas », a commenté l’expert conservateur Ian Miles Cheong. Il a noté avec consternation qu’à en juger par la vidéo, certains des automobilistes bloqués semblaient se ranger du côté des manifestants.

Les commentateurs ont dénoncé la tactique de blocage du trafic, la décrivant comme «Essentiellement tenir des gens en otage.» D’autres ont dit qu’il était difficile de croire qu’une telle stratégie gagnerait du soutien pour leur cause.

C’est essentiellement la prise en otage de ppl. Et si l’une de ces voitures avait un passager malade qui se dirigeait vers un cabinet médical? Ou les enfants qui ont faim rentrent à la maison pour manger? Ce n’est pas une protestation qui tient ppl en otage. – Naomie juste de passage (@ Justpas26296498) 8 mai 2021

Empêcher les gens de rentrer du travail à la maison est le pire moyen d’obtenir du soutien pour votre cause. – Kurt Mitch (@ KurtMitch1) 8 mai 2021

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!