Un auteur zimbabwéen reconnu coupable d’avoir joué un rôle dans une manifestation pour les droits civiques

L’auteur de renommée mondiale Tsitsi Dangarembga a été reconnue coupable jeudi d’avoir encouragé la violence publique dans son pays d’origine, le Zimbabwe, pour avoir participé à une manifestation antigouvernementale largement pacifique en 2020 qui appelait à des réformes.

Elle a été condamnée à une amende d’environ 120 dollars et à une peine de six mois de prison avec sursis.

Dangarembga et une autre femme, Julie Barnes, ont été arrêtées après avoir marché dans une rue d’une banlieue de la capitale, Harare, tenant une pancarte sur laquelle on pouvait lire “Nous voulons mieux. Réformer nos institutions”. Ils faisaient partie d’une manifestation antigouvernementale discrète, mais ont été arrêtés et détenus avec plusieurs autres, qui ont également été traduits en justice.

Des groupes de défense des droits avaient critiqué les accusations portées contre Dangarembga, un écrivain et cinéaste primé, dans le cadre des tentatives du président Emmerson Mnangagwa de faire taire l’opposition dans ce pays d’Afrique australe longtemps troublé.

Dangarembga, 63 ans, a déclaré qu’elle ferait appel de sa condamnation.

“Je ne suis pas surprise du verdict car nous sommes dans une situation où la liberté des médias n’est pas encouragée”, a-t-elle déclaré devant le palais de justice. “Cela signifie donc que l’espace pour la liberté d’expression se rétrécit et est criminalisé.”

Mnangagwa, qui a joué un rôle déterminant dans l’expulsion de l’ancien président autocratique du Zimbabwe, Robert Mugabe, en 2017, a été accusé de répondre avec force à toute critique avant une élection présidentielle l’année prochaine.

Les Zimbabwéens ont d’abord salué le changement de ne plus vivre sous le règne de 30 ans de Mugabe. Mais sous la direction de Mnangagwa, des dizaines de personnes – partisans de l’opposition, militants politiques, journalistes, dirigeants religieux, syndicalistes et dirigeants étudiants – ont été arrêtées et traduites en justice pour des accusations qui, selon les experts juridiques, s’apparentent à du harcèlement et rappellent l’époque de Mugabe. .

Dagarembga et Barnes ont fait valoir devant le tribunal qu’ils exerçaient simplement leur droit à la liberté d’expression.

La juge, la magistrate Barbara Mateko, n’était pas d’accord et a jugé que le couple avait l’intention de provoquer la violence.

“De toute évidence, ils voulaient faire passer un message. Ce n’était pas du tout pacifique”, a déclaré Mateko dans son jugement. “Ils exprimaient des opinions et c’était censé provoquer.”

Dagarembga a gagné le prestigieux prix de la paix de la librairie allemande l’année dernière. Ses œuvres incluent la trilogie “Nervous Conditions”, composée des best-sellers “Nervous Conditions” (1988), “The Book of Not” (2006) et “This Mournable Body” (2018).

Dangarembga a été la première femme noire à remporter le prix et a été saluée par les juges du prix comme “non seulement l’une des artistes les plus importantes de son pays, mais aussi une voix largement audible de l’Afrique dans la littérature contemporaine”.

Ils ont souligné son engagement à promouvoir la culture, les droits de l’homme et le changement politique au Zimbabwe.

“Nervous Conditions” a remporté le prix des écrivains du Commonwealth en 1989 et est largement reconnu comme l’un des meilleurs livres d’un auteur africain. “Ce corps deuil” était présélectionné pour le Booker Prize pour la fiction en 2020, quelques mois après l’arrestation de Dangarembga pour avoir participé à la manifestation.