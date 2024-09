Un auteur très salé ne peut pas trouver d’allitération pour cette défaite 4-3 des Royals

Un match à faible score s’est terminé de manière déchirante pour les Royals de Kansas City, qui ont perdu 4-3 dans une escarmouche de 11 manches contre les Yankees de New York.

Les Royals ont immédiatement menacé Luis Gil. Bobby Witt Jr. a frappé une balle dans l’espace gauche-centre qui aurait été un simple pour 99% des joueurs, mais Witt l’a transformée en double grâce à sa vitesse. Gil a ensuite lancé neuf balles consécutives, donnant des buts-sur-balles à Salvador Perez et MJ Melendez et lançant la première balle à Freddy Fermin avant de finalement trouver la zone. Les Royals n’ont cependant pas pu capitaliser sur les bases pleines avec un retrait, car Fermin a fait le compte complet avant de frapper un slider très facile à toucher et Michael Massey a été éliminé sur le premier lancer qu’il a vu pour mettre fin à la manche.

Le jeu a commencé à avancer après le début de la première manche lorsque Gil a trouvé son contrôle, tandis que Cole Ragans avait le sien dès le départ. Le lanceur partant des Royals a traversé la formation de New York, n’autorisant qu’un seul coureur sur base la première fois dans l’ordre. Ce n’est qu’à la quatrième manche que quelqu’un a brisé l’impasse. Avec un retrait en début de manche, Massey s’est battu de 1-2, en faisant des fautes sur les lancers jusqu’à ce qu’il obtienne une balle rapide qu’il pouvait contrôler, la tirant par-dessus le porche court du champ droit pour un home run en solo.

Avec une avance de 1-0, Ragans avait le contrôle total de la situation. Pendant les cinq premières manches, le seul coureur à atteindre le deuxième but était Alex Verdugo. Il n’y est cependant pas parvenu en toute sécurité : après avoir lancé une balle contre le mur du champ droit, il a tenté d’en marquer deux, mais a été abattu sur un excellent lancer de Tommy Pham et un relais tout aussi impressionnant de Witt. Dans la manche suivante, après avoir lancé 97 lancers, Gil a cédé sa place à son vieil ami Tim Hill et à l’enclos des Yankees.

L’avance de 1-0 s’est avérée insuffisante lorsque le sommet de l’ordre de New York s’est présenté pour la troisième fois. Gleyber Torres a obtenu un but sur balles avec un retrait. Juan Soto a fait une faute sur le dessus de son pied et a semblé souffrir énormément, ce qui a fait sortir le ballon d’entraînement. Il a boité jusqu’au box et, deux lancers plus tard, a écrasé une courbe suspendue pour un tir de deux points qui lui a permis de prendre l’avantage. Ragans a fini par avoir besoin de 34 lancers pour terminer la sixième manche, quittant le monticule avec Kansas City en retard 2-1.

Les Royals étaient prêts à reprendre l’avantage dès la septième manche lorsque Kyle Isbel et Tommy Pham ont frappé un simple contre Clay Holmes, ancien stoppeur des Yankees, amenant Witt au plat avec deux coureurs sur base et aucun retrait. Il a frappé une balle en flèche vers la droite, mais directement vers Soto pour le premier retrait. Cela a permis à Isbel de se déplacer en troisième base, donnant une chance à Perez avec des coureurs aux coins. Il a profité de son coup, frappant une balle en l’air assez profondément dans le champ centre-gauche pour marquer Isbel et égaliser le match.

Avec Ragans à 100 lancers, Matt Quatraro s’est tourné vers l’enclos des releveurs en septième manche, ce qui est rapidement devenu très intéressant. Enfin, après que Verdugo ait été éliminé contre Sam Long pour commencer la manche de toute façon. Anthony Volpe a frappé un blooper au champ centre qu’Isbel a brièvement envisagé de plonger mais a arrêté pour garder Volpe à un simple. Long a ensuite marché Anthony Rizzo sur quatre lancers, faisant monter Jose Trevino. Il a frappé un tapper vers la première base que Perez est venu attraper. Il a récupéré la balle et a tenté de toucher Trevino, qui est allé assez loin à droite de la ligne de fond pour éviter le tag. L’arbitre a déclaré safe et Volpe a senti l’opportunité, contournant la troisième base et tentant de marquer. Mais Perez ne s’est pas laissé tromper, se retournant et tirant une balle vers la première base. Fermin a mis le tag pour empêcher le point décisif. Quatraro est sorti pour contester le jeu. Après examen, il s’est avéré que Perez avait en fait touché Trevino, offrant à Kansas City un double jeu très étrange mettant fin à la manche 3-2.

Les huitième et neuvième manches furent des manches sans point pour Lucas Erceg au monticule et pour l’alignement de Kansas City au bâton, ce qui envoya le match en prolongations. Tommy Pham, qui fut intercepté au premier but pour terminer la neuvième, était le coureur zombie au deuxième but pour commencer la dixième. Il l’aurait été de toute façon, mais Dairon Blanco est entré pour le remplacer. Witt a été retiré sur trois prises pour commencer la manche. Avec Perez au bâton, Blanco a volé le deuxième but. Perez n’a pas eu besoin de faire quoi que ce soit, car le releveur des Yankees Jake Cousins ​​a frappé un slider qui a échappé à Trevino, permettant à Blanco de marquer facilement. Perez a marché sur quatre lancers, atteignant les buts pour la huitième fois dans cette série. Les deux équipes ont ensuite fait un échange, avec Garrett Hampson remplaçant Perez et son vieil ami Luke Weaver prenant le monticule pour New York. Melendez et Fermin ont été retirés, envoyant le match en fin de dixième avec Kansas City s’accrochant à une avance de 3-2.

Kris Bubic a été chargé de protéger l’avance. Oswaldo Cabrera a commencé la manche et a tenté un amorti. Il l’a lancé vers la troisième base et Bubic a presque fait un jeu fantastique pour l’attraper, mais il a échoué, forçant Maikel Garcia à lancer vers la première base et permettant à Volpe d’aller vers la troisième base. Austin Wells a frappé une balle en l’air peu profonde le long de la ligne du champ gauche, donnant à Melendez une chance de jouer au marbre. C’était un lancer assez mauvais, trois sauts le long de la ligne de troisième base et permettant à Volpe de marquer facilement et d’égaliser le match. On passe au 11.

Les Royals n’ont réussi qu’un seul point en dixième manche avec le cœur de l’ordre, il n’est donc pas surprenant que les frappeurs 6-7-8 soient tombés dans l’ordre. Bubic est resté dans le jeu avec la tâche de lancer une manche sans point. Ils ont décidé de lancer à Soto en début de manche et il a frappé un roulant au deuxième qui a déplacé le point gagnant au troisième but. Quatraro a ensuite choisi d’envoyer Aaron Judge au premier but, mettant en place un double jeu et amenant le gaucher Jazz Chisholm Jr. au marbre. Judge a volé le deuxième, à ce moment-là, ils auraient dû donner un but sur balles à Chisholm pour leur donner une force à n’importe quelle base. Ils ne l’ont pas fait, et Chisholm a frappé un roulant que Witt a déposé au gant. Il a lancé à la maison mais c’était hors ligne, marquant le point gagnant pour New York. Je pourrais écrire beaucoup de mots sur la façon dont cette manche a été gérée, mais qui s’en soucie, les Yankees gagnent.

Cette défaite ramène Kansas City à 80-67. La division est pratiquement hors de portée à ce stade et l’avance sur le Minnesota pour la troisième wild card n’est plus que de 1,5 match. Les Royals auront une journée de congé demain avant de se rendre à Pittsburgh pour une série de fin de semaine.

Cole Ragans : 6,0 manches, 3 coups sûrs, 2 points mérités, 3 buts sur balles, 7 retraits sur balles, 1 coup sûr

Luis Gil : 5,0 IP, 5 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 5 K, 1 HR

Tommy Pham : 3-4, BB

Juan Soto : 1-5, HR, R, 2 RBI