Un ‘auteur’ indien publie un eBook Amazon avec juste le mot ‘Nice’ écrit dedans

Quel est le livre le plus étrange que vous ayez lu? Était-ce «Wreck This Journal» ou «Catcher in the Rye»? La lecture en elle-même est à bien des égards une expérience étrange: vous vous asseyez et fixez des rectangles de bois finement tranchés, avec de minuscules symboles imprimés dessus signifiant différents sons et hallucinant vivement une histoire. Désormais, avec les livres électroniques, vous faites de même sur votre appareil bien éclairé. Mais que se passerait-il si le livre que vous lisez était, à toutes fins utiles, tout simplement… agréable? Nous ne parlons pas de l’émotion. Nous ne voulons pas dire regarder quelque chose et penser « hé, c’est génial. » Pas si gentil. Nous voulons dire LITTÉRALEMENT gentil. Et si le livre ne faisait que répéter le mot encore et encore. Serait-ce… gentil?

Un Indien semble avoir fait exactement cela. Ankit Mishra a publié un livre intitulé NICE !!! Qu’est-ce qu’il y a à l’intérieur? 31 pages disant simplement “Nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice ice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice ice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice ice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice ice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice ice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice ice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice ice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice ice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice ice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice ice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice ice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice ice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice agréable nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice ice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice ice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice gentil gentil gentil gentil gentil gentil gentil gentil gentil gentil gentil gentil gentil gentil gentil… (dans une boucle sans fin.) «

Le livre est publié le 23 mai 2021. Il n’est actuellement disponible que sous forme de livre électronique et son prix est de Rs 69. L’annonce du livre lui-même a été faite par l’auteur sur Reddit India. «Amazon a approuvé mon livre électronique ‘NICE !!!’ ayant 69 pages et « gentil » écrit sur toutes les pages. NICE «

Quelques utilisateurs dans les commentaires mentionnent également qu’ils ont acheté le livre.

Commentaires sur Amazon inclus «Un tel beau livre. Je le noterai 69/69. Bien qu’il soit rigide dans son contenu, il est assez ouvert à l’interprétation et les gens peuvent tirer une signification différente du livre en fonction de l’état d’esprit du lecteur « et » ICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE NICE Nice « .

L’un, cependant, était critique. « Nan. C’est juste une blague stupide sur Reddit. « L’auteur » pense qu’il peut utiliser une blague vieille de dix ans pour gagner de l’argent occasionnel. Et les gens tombent sous le charme. C’est comme le pet rock. Sauf exponentiellement pire. «

Avec le livre en cours d’approbation, nous nous demandons simplement – combien d’autres livres comme celui-ci et des blagues sur Internet ne sommes-nous pas encore au courant?

