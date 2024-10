Un auteur du Maine révèle la vérité sur cinq mythes courants sur les œufs

Lisa Steele, auteur de « Fresh Eggs Daily », aborde cinq mythes courants sur les œufs.

Basée dans le Maine, Steele élève des poulets depuis des années et possède également des canards et des oies dans sa ferme. (Voir la vidéo en haut de cet article.)

Poursuivez votre lecture pour découvrir ce qui compte dans le choix des œufs et quelques conseils pour préparer les meilleurs plats aux œufs de tous les temps pour toute la famille.

1. Les couleurs des coquilles d’œufs n’indiquent pas la valeur nutritionnelle

Les œufs n’ont pas plus ou moins de valeur nutritionnelle selon la couleur de leur coquille, a déclaré Steele à Fox News Digital.

« La couleur de la coquille est dictée par la race du poulet qui la pond », a-t-elle expliqué. « Différents poulets ont des pigments différents qu’ils appliquent sur la coquille de l’œuf. »

Les œufs eux-mêmes, a-t-elle dit, sont « à peu près les mêmes » sur le plan nutritionnel.

2. Tous les œufs n’ont pas besoin d’être réfrigérés

Même si les œufs achetés dans une épicerie aux États-Unis doivent être réfrigérés, les œufs possèdent une défense naturelle contre les bactéries et l’humidité, a déclaré Steele.

« Juste avant qu’un œuf ne soit pondu, la poule y met une couverture invisible appelée fleur », a-t-elle expliqué.

Cette « floraison » protège l’œuf mais, selon la loi, les agriculteurs commerciaux aux États-Unis doivent le laver.

« Alors maintenant, à ce stade, l’œuf est vulnérable, et maintenant il doit être réfrigéré… En Europe et dans de nombreuses autres régions du monde, ils se contentent de ramasser les œufs et de les laisser, et ils n’ont plus besoin de le faire. » être réfrigéré », a déclaré Steele.

Les œufs non lavés, comme ceux provenant de poules de basse-cour ou de petites fermes non commerciales, n’ont pas besoin d’être réfrigérés, a-t-elle déclaré.

Il est facile de savoir si un œuf est encore frais, a déclaré Steele.

Versez simplement un verre d’eau et déposez-y l’œuf.

Les œufs qui coulent au fond et y restent sont toujours bons – mais tous les « flotteurs » devraient probablement être jetés, a-t-elle déclaré.

3. Connaître la vérité sur la préparation des œufs à la diable

C’est un mythe selon lequel des œufs plus âgés sont nécessaires pour fabriquer des œufs à la diable, a déclaré Steele.

Bien que les œufs plus âgés puissent être plus faciles à peler, les œufs plus âgés contiennent également beaucoup plus d’air que les œufs plus récents, ce qui conduit à un œuf dur déformé.

Utiliser des œufs plus anciens pour les œufs à la diable est « le pire conseil », a déclaré Steele, « parce que vous voulez un bel œuf en forme d’œuf ».

Au lieu d’œufs durs pour les œufs à la diable, faites-les cuire à la vapeur, a déclaré Steele.

« Je les fais cuire à la vapeur dans un panier vapeur au-dessus de l’eau frémissante. Même temps. Ensuite, je les mets dans de l’eau glacée », a-t-elle expliqué. « Cela fait détacher la coquille. »

Cela rendra le processus de pelage beaucoup plus facile, a déclaré Steele, même pour les œufs neufs.

« J’ai ramassé des œufs, je suis entrée à l’intérieur et je les ai cuits, et ils pèlent parfaitement », a-t-elle déclaré.

4. Il y a une différence entre « sans cage » et « élevé en pâturage »

« Sans cage » et « élevé en pâturage » ne sont pas la même chose.

« Quand vous êtes à l’épicerie, si vous cherchez des œufs élevés au pâturage, c’est vraiment la référence », a-t-elle déclaré. « Sans cage est en quelque sorte devenu un mot à la mode que tout le monde recherche. »

Ce n’est pas parce qu’un poulet n’est pas élevé en cage qu’il est bien traité, a déclaré Steele.

« Ils sont toujours dans un immense entrepôt », a-t-elle déclaré. « Donc, vous voulez « élevé en pâturage ». Vous savez que les poules sont au soleil. Elles profitent de la vie et les œufs sont plus nutritifs. »

Les poulets dans un pâturage, a-t-elle dit, « fouillent dans la terre et l’herbe et mangent des mauvaises herbes ».

Les œufs de poules élevées au pâturage contiennent moins de cholestérol et plus de nutriments, a déclaré Steele.

5. Les œufs ne sont pas réservés au petit-déjeuner

Les œufs ne sont pas réservés au petit-déjeuner. Ils peuvent être consommés à tout moment de la journée, a déclaré Steele.

« Les œufs sont vraiment bons pour la santé. Ils constituent une protéine complète. Ils contiennent des tonnes de nutriments – tous les nutriments nécessaires à la vie, à l’exception de la vitamine C », a-t-elle déclaré.

Les œufs, a ajouté Steele, sont « encore relativement bon marché par rapport aux autres types de protéines ».

« Les œufs sont vraiment bons pour toi. »

« Donc pour le dîner, au lieu de cuire un poulet ou autre, cuire des œufs est vraiment plus rapide », a-t-elle déclaré.

« Nettoyez le réfrigérateur, ajoutez-y des légumes supplémentaires que vous avez cuisinés la veille ou différents types de viande et de fromage », a déclaré Steele.

« Et c’est une très bonne façon de nettoyer le réfrigérateur et d’avoir un dîner assez complet sur la table assez rapidement. »