Un auteur d’Okanagan partage l’histoire de sa lutte contre une maladie débilitante à la bibliothèque publique de Penticton. – Penticton News

Une auteure d’Okanagan raconte son histoire personnelle de lutte contre une maladie débilitante à la bibliothèque publique de Penticton.

Le 25 septembre, Leslie Davidson, auteure et ancienne enseignante de Vernon, donnera une conférence et lira des extraits de ses mémoires intitulés « Dancing in Small Spaces: One Couple’s Journey with Parkinson’s disease and Lewy body dementia ».

« Être aidante tout en étant moi-même atteinte d’une maladie, faire face aux défis du deuil et savoir créer des liens avec les autres, pouvoir raconter nos histoires et entrer en contact avec d’autres personnes est un salut à bien des égards », a déclaré Davidson dans un communiqué de presse.

Davidson a commencé à écrire après avoir pris sa retraite de l’enseignement, en se concentrant sur les livres pour enfants.

Ensuite, on lui a diagnostiqué la maladie de Parkinson et son mari, Lincoln Ford, une démence à corps de Lewy.

Cela a poussé Davidson à redoubler d’efforts pour écrire ses mémoires.

Dans son livre, Davidson « raconte les années qui ont suivi ses diagnostics de démence à corps de Lewy de Parkinson et de Lincoln, décrivant les changements physiques, la maîtrise des médicaments, les énigmes logistiques des soins et le soutien constant de leur communauté soudée dans la petite ville de Grand Forks, dans le centre-sud de la Colombie-Britannique », selon le synopsis du livre.

Le livre est décrit comme « l’histoire d’un mariage long et aventureux, d’une profonde gratitude et, en fin de compte, d’un cheminement vers la compréhension et l’acceptation ».

Des exemplaires signés du livre seront disponibles à la vente auprès de l’auteur lors de l’événement du 25 septembre, de 11h à midi.