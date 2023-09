Un auteur acclamé de Colombie-Britannique dirige le jury de sélection du meilleur livre en anglais

L’écrivain du Grand Victoria, Esi Edugyan, préside le jury du Booker Prize 2023.

Le Booker Prize récompense les romans originaux et constitue le principal prix littéraire du monde anglophone.

« Je suis profondément enthousiasmé par l’opportunité de me plonger dans une grande narration, dans sa capacité durable à choquer, enthousiasmer, dévaster et consoler », a déclaré Edugyan. « Je suis particulièrement ravi de pouvoir le faire aux côtés de ce jury brillant et accompli, dont l’étendue de l’expérience, des points de vue et des vocations donneront sans aucun doute lieu à des conversations riches. »

La liste restreinte de six livres sera annoncée le 21 septembre. Le gagnant sera nommé le 26 novembre et remportera 50 000 £.

Les livres doivent être publiés au Royaume-Uni ou en Irlande pour être éligibles.

« Année après année, le Booker Prize nous encourage à nous regarder dans la vie des autres, à nous glisser le long d’une histoire dans des peaux différentes et à affronter des mondes inconnus qui nous permettent de voir le nôtre d’un œil neuf », a déclaré Edugyan.

Edugyan a été sélectionné pour le Booker Prize pour Blues de sang-mêlé en 2011 et encore pour Washington Noir en 2018.

Le gagnant 2022 était Les Sept Lunes de Maali Almeida par Shehan Karunatilaka.

Booker PrizeLittératureWest Shore