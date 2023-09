Un Australien tombé malade sur une base antarctique est rentré chez lui après une mission de sauvetage ardue

Un Australien tombé malade dans une base isolée de l’Antarctique rentre chez lui à bord d’un brise-glace après une ardue mission pour le sauver, ont annoncé mardi les autorités.

L’homme travaillait à la station de recherche de Casey lorsqu’il souffrait de ce que les autorités ont décrit comme un problème de santé en développement nécessitant une évaluation et des soins spécialisés.

Le brise-glace RSV Nuyina a quitté l’Australie la semaine dernière et a parcouru plus de 1 800 milles vers le sud, traversant la glace marine pour atteindre un emplacement situé à 89 milles de la base, a indiqué la division antarctique australienne dans un communiqué.

8 MARINES AMÉRICAINS RESTENT HOSPITALISÉS APRÈS UN ACCIDENT D’AÉRONEF MORTEL AU-DESSUS DE L’AUSTRALIE

De là, deux hélicoptères ont été déployés depuis le pont dimanche et sont arrivés à la base après près d’une heure pour sauver l’homme.

« La première phase de l’évacuation s’est déroulée avec succès et en toute sécurité et le navire est maintenant en route vers Hobart », a déclaré Robb Clifton, directeur général par intérim des opérations et de la logistique de la division. « Ramener cet expéditionnaire en Tasmanie pour recevoir les soins médicaux spécialisés requis est notre priorité. »

L’homme devrait arriver en Australie la semaine prochaine. D’ici là, a déclaré Clifton, il serait soigné dans les installations médicales spécialement équipées du brise-glace par des médecins polaires et le personnel de l’hôpital Royal Hobart.

Les autorités ont déclaré qu’elles ne divulguaient pas le nom de l’homme ni son état de santé afin de protéger sa vie privée.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Durant l’été austral, plus de 150 personnes travaillent à la station de recherche Casey. Mais pendant l’hiver, il en reste moins d’une vingtaine pour effectuer des travaux d’entretien.

La division a déclaré que toutes les autres personnes travaillant dans les bases australiennes en Antarctique étaient retrouvées et en sécurité.