Un Australien se rend au député pour épouser la fille d’un mécanicien

La distance et les différences s’estompent face à l’amour et ce couple est prêt à le prouver au monde. Un homme de Brisbane, en Australie, a voyagé jusqu’à une petite ville appelée Manawar dans le Dhar du Madhya Pradesh pour se marier avec son amant. Ash Haunschild et Tabassum Hussain se sont mariés selon les rituels de mariage indiens le 18 décembre. India Times a rapporté que les habitants de la ville partageaient l’excitation du couple. Ils se sont réunis pour saluer chaleureusement le marié étranger. Alors que leur mariage aurait pu avoir lieu en Inde, l’histoire d’amour d’Ash et Tabasssum a commencé à des milliers de kilomètres en Australie. C’est alors que Tabasssum a déménagé pour poursuivre ses études supérieures en Australie.

Le père de la mariée, Sadiq Hussain, tenait un petit atelier de réparation de vélos à l’arrêt de bus. Il y a quatre ans, en 2016, Tabassum a reçu une bourse d’une valeur de 45 Lakh ₹ pour l’enseignement supérieur par le gouvernement du Madhya Pradesh. Suite à cela, elle a déménagé à Brisbane, en Australie, un an plus tard, en 2017. C’est là qu’elle a rencontré Ash. Il était son aîné au collège où ils ont étudié ensemble. Le duo est finalement tombé amoureux. Tabassum savait que sa mère Julukha avait l’impression que sa fille ne se marierait pas. Rencontrer Ash a changé son opinion et elle était ravie.

Le couple finit par se marier. Après tout, Tabassum ne pouvait pas dire non quand Ash lui avait demandé de l’épouser. Elle travaille actuellement dans une organisation en tant que cadre supérieur.

Les mariages sont certainement un événement de grande joie et de célébration. Après tout, qu’y a-t-il à ne pas apprécier ? Tout le monde vibre au rythme d’une musique joyeuse, il y a des sourires partout et il y a de la nourriture gratuite. Tout comme les habitants de la ville de Tabasssum se sont réunis pour accueillir Ash, les mariages sont remplis d’invités si heureux. Cependant, ces invités peuvent parfois être plutôt inattendus. Dans un clip qui a fait le tour d’Internet, un jeune homme d’une auberge de jeunesse a respectueusement demandé la permission au marié de profiter du festin de mariage après avoir forcé la porte du mariage. Le marié a surpris tout le monde quand il a joyeusement donné sa permission au jeune homme.

Que pensez-vous de ces histoires de mariage émouvantes ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici