Lors d’un incident à South West Rocks, en Australie, un père a défendu ses enfants contre un kangourou attaquant le jour de Noël. La séquence vidéo de l’incident a fait surface sur Internet, où le père peut être vu se mettre en danger pour sauver son enfant.

Tel que rapporté par le Courrier quotidien, le kangourou fixait l’homme et lorsque ce dernier a tenté de le chasser, il a attaqué Mitchell Robinson, le père des enfants. Le kangourou creusait des trous dans la propriété de Mitchell et était présent dans leur cour avant, et c’est pourquoi il a essayé de retirer l’animal de l’endroit.

Dans la vidéo horrible, le père peut être vu en train d’essayer de chasser l’animal en ramassant quelque chose. La main gauche de Mitchell était déjà blessée quand il est tombé sur le kangourou qui l’a frappé violemment avec sa patte et l’homme est tombé au sol. Les enfants ne peuvent pas être vus dans la vidéo de l’incident.

Parlant de l’incident, Tina Grace Rowe, une amie de la famille de Mitchell, a déclaré que le kangourou était massif et avait une grosse poitrine, qui est également visible dans la vidéo. Mitchell avait déjà un bras cassé lorsque le kangourou l’a attaqué. Bien qu’il soit tombé par terre, le père n’a pas été gravement blessé lors de la rencontre.

Il a été rapporté qu’après que les feux de brousse d’été ont détruit l’habitat de ces animaux, ils viennent en ville à la recherche de nourriture et d’herbe verte. Les résidents des South West Rocks s’inquiètent de la présence de ces animaux dans la ville.

Stephen Goldsmith, membre du club de golf, a déclaré qu’il y avait trop d’animaux dans les environs et qu’un jour, quelqu’un pourrait se faire attaquer, a rapporté 7Actualités.

Les experts avertissent généralement les gens de laisser un kangourou seul s’ils en repèrent un quelque part. Ceci est recommandé car l’animal peut causer de graves blessures à la personne qui se rapproche ou interagit avec les kangourous.

Chad Staples du Featherdale Wildlife Park a déclaré que ces animaux sont couverts d’armes car ils ont d’énormes griffes pouvant être utilisées pour tenir et des pattes arrière qui peuvent être utilisées pour donner des coups de pied.

La plupart des personnes qui ont vu la vidéo ont dit que le kangourou ne voulait pas faire de mal à l’homme mais qu’il a été provoqué. Réagissant à la vidéo sur YouTube, un utilisateur a déclaré: «Laissez-les tranquilles. Ils veulent juste de la nourriture, de l’eau et ils continueront. La femme qui crie sérieusement aime un peu dramatique. Une autre personne a déclaré que les kangourous ont été forcés de quitter leur habitat et veulent simplement survivre.