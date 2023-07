MANZANILLO, Mexique (AP) – Un marin australien qui a été secouru par un thonier mexicain après avoir été à la dérive en mer avec son chien pendant trois mois a déclaré mardi qu’il était « reconnaissant » d’être en vie après avoir mis le pied sur la terre ferme pour la première fois depuis le début de leur calvaire.

Après la visite d’un médecin à bord du Maria Delia Tuna, Timothy Lyndsay Shaddock, 54 ans, et sa chienne, Bella, ont débarqué dans la ville mexicaine de Manzanillo du bateau de pêche qui les a secourus.

« Je me sens bien. Je me sens beaucoup mieux que je ne l’étais, je vous le dis », a déclaré Shaddock, souriant, barbu et mince, aux journalistes sur le quai de la ville portuaire, située à environ 210 miles (337 kilomètres) à l’ouest de Mexico.

« Au capitaine et à la compagnie de pêche qui m’ont sauvé la vie, je suis tellement reconnaissant. Je suis en vie et je ne pensais pas vraiment que j’y arriverais », a déclaré Shaddock, ajoutant que lui et son chien « incroyable » se portent bien maintenant et qu’il aime toujours l’océan.

Avant de quitter le navire, l’équipage a posé pour des photos à bord tout en tenant Bella.

Le catamaran de l’homme de Sydney a quitté la ville mexicaine de La Paz pour la Polynésie française en avril, mais a été paralysé par le mauvais temps pendant des semaines. Il a dit que la dernière fois qu’il avait vu la terre, c’était au début du mois de mai alors qu’il quittait la mer de Cortez et se dirigeait vers l’océan Pacifique. Il y avait une pleine lune.

Shaddock a déclaré à la télévision australienne Nine News depuis le bateau de pêche que lui et son chien avaient survécu grâce au poisson cru et à l’eau de pluie après qu’une tempête ait endommagé son navire et anéanti ses appareils électroniques.

Le thonier a repéré le bateau de Shaddock à environ 1 200 miles (1 930 kilomètres) de la terre, a déclaré Grupomar, qui exploite la flotte de pêche, dans un communiqué. Il n’a pas précisé quand le sauvetage a eu lieu, mais a déclaré que Shaddock et son chien étaient dans un état « précaire » lorsqu’ils ont été retrouvés, manquant de provisions et d’abri, et que l’équipage du thonier leur a donné des soins médicaux, de la nourriture et de l’hydratation.

Antonio Suárez Gutiérrez, fondateur et président de Grupomar, a déclaré qu’il était fier du capitaine de son bateau, Oscar Meza Oregón, et de son équipage, les louant pour leur humanité en sauvant la vie d’une personne en difficulté.

Shaddock a déclaré qu’une tempête avait endommagé son navire et anéanti ses composants électroniques, qu’il avait beaucoup pêché et que lui et Bella avaient survécu grâce au poisson cru et à l’eau de pluie.

Il a dit qu’il retournerait bientôt en Australie et qu’il avait hâte de revoir sa famille.

Shaddock a également parlé avec enthousiasme de son chien, soulignant qu’elle était un succès auprès de l’équipage du bateau de pêche.

« Bella m’a en quelque sorte trouvé au milieu du Mexique. Elle est mexicaine », a-t-il dit. « Elle est l’esprit du milieu du pays et elle ne me laisserait pas partir. J’ai essayé de lui trouver un foyer trois fois et elle n’arrêtait pas de me suivre sur l’eau. Elle est beaucoup plus courageuse que moi, c’est sûr.

___

Le journaliste d’Associated Press Christopher Sherman à Mexico a contribué à ce rapport.

Maria Verza, The Associated Press