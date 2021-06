Un ingénieur australien qui prétend être le fils du prince Charles et de Camilla a partagé une nouvelle « preuve » qu’il est lié à la famille royale.

Simon Dorante-Day, 55 ans, qui insiste sur le fait qu’il est l’enfant amoureux secret de Charles et Camilla, partage souvent des images de comparaison bizarres sur sa page Facebook qui reçoivent des centaines de réactions et de commentaires de ses fidèles fans.

Une des photos montre Simon et Camilla prenant une pose plus sérieuse[/caption]

L’autre image compare deux photos Simon et Camilla souriant[/caption]

Dans son dernier message, le père de neuf enfants a partagé deux nouvelles photos comparatives de lui et de Camilla.

« Si vous ne pouvez pas le voir maintenant, vous ne regardez vraiment pas », a-t-il écrit, soulignant la ressemblance entre les deux.

L’une des images compare deux photos de Simon et Camilla en souriant, tandis que l’autre les montre en train de prendre une pose plus sérieuse.

Ses partisans n’ont pas tardé à soutenir ses affirmations, avec un écrit : « Oh, je le vois clair et net à mon avis. »

« Mon Dieu, la ressemblance est folle, même si je pense que vous avez le nez de Charles », a déclaré un autre.

D’autres ont dit qu’il y avait une « ressemblance indiscutable » et « les preuves sont évidentes ».

Cela survient après que Simon a partagé une image comparant son fils Liam à la reine lorsqu’elle avait la vingtaine et a déclaré qu’il avait été « époustouflé » lorsqu’il a vu les images côte à côte pour la première fois.

Simon pense que le couple l’a conçu alors que Charles n’avait que 17 ans, et Camilla 18 et il a ensuite été adopté par une famille qui avait des liens avec la famille royale.

Simon affirme que les tourtereaux royaux se sont rapprochés en 1965 et affirme que Charles a été envoyé en Australie et que Camilla a disparu de la scène publique pendant des mois.

Simon a déposé des documents auprès de la Haute Cour dans le but de forcer Charles et Camilla à passer un test ADN[/caption]

Simon partage souvent des photos de comparaison sur sa page Facebook officielle[/caption]

Il compare souvent des photos de lui et du prince Charles[/caption]

Il est né à Gosport, Hamps, en avril 1966 et il a même déposé des documents auprès de la Haute Cour dans le but de forcer le duc et la duchesse de Cornouailles à subir un test ADN.

L’ingénieur affirme que ses grands-parents adoptifs Winifred et Ernest travaillaient comme cuisinier et jardinier pour la reine et le prince Philip et lui ont dit « à plusieurs reprises » qu’il était l’enfant de Charles et Camilla.

Il pense également que les noms de ses parents biologiques sont « fictifs » et que les documents officiels de son adoption sont écrits de la main de sa mère.

Sans surprise, Charles et Camilla n’ont pas répondu à ses affirmations.

Et la semaine dernière, Simon a affirmé qu’il avait été « épinglé » par un dentiste pour raser ses canines acérées et effacer toute similitude avec la famille royale.

À côté d’une photo de la reine souriante, il a écrit dans un article sur Facebook : « Cette photo illustre pourquoi mes canines ont été rectifiées à plat. »

Il a affirmé qu’il avait été envoyé chez le dentiste pour la procédure après que le petit ami de sa sœur se soit installé avec le prince Andrew lors de sa formation au Britannia Royal Naval College de Dartmouth en 1979.

Simon a déclaré que le petit ami de sa sœur « avait appris à Andrew à reprendre ses chaussettes » et a décrit comment « Andrew pleurait la nuit, gardant les autres éveillés ».

Après que le petit ami se soit retiré de l’université, Simon a déclaré que l’homme l’avait pris à part et lui avait dit « qu’il avait quelque chose de vraiment important » à lui dire.

Une photo comparant Simon avec un jeune prince Charles et Camilla[/caption]

Une photo comparative de Simon, la reine et Charles[/caption]

Simon a même partagé des photos de sa « ressemblance » au prince Philip[/caption]

Il a dit qu’il n’avait jamais découvert quelles étaient les informations « importantes » – mais quelques jours plus tard, il a été emmené chez le dentiste pour faire « polir ses dents ».

Et une fois arrivé, il a affirmé qu’il avait été « coincé » par le dentiste et que ses dents avaient été broyées.

« Le dentiste s’est penché sur moi, m’a immobilisé de son poids sur la chaise pour que je ne puisse pas bouger et a commencé à grincer les canines au niveau des autres. Je me souviens de TOUT très clairement », a-t-il écrit.

« Une fois qu’il a aplati la pointe des canines, il a dû niveler les incisives, alors j’ai été coincé pendant que mes dents étaient broyées pendant un certain temps ! »

Simon a déjà revendiqué la couleur de ses yeux et ses dents ont été changées, il avait donc l’air moins royal.

S’adressant à Holly Willoughby et Phillip Schofield dans l’émission This Morning d’ITV, il a déclaré qu’il avait été « contraint de subir une procédure qui a fait passer la couleur de ses yeux du bleu au brun » à l’âge de huit ans.

« Je ne pense pas qu’ils aient eu d’autre choix que de le faire », a déclaré Simon.

«Mais c’était à cause des ragots à Portsmouth à l’époque. À cette époque, le bleu et le bleu faisaient du bleu. Il n’y a jamais eu d’enquête à ce sujet.

« Alors mon optométriste vous dira que l’un de mes verres est parfaitement rond et que l’un d’eux est de forme ovale comme un ballon de football – un ballon de rugby. C’est pourquoi j’ai un problème de vision. Alors quelque chose a été fait à mes yeux.

Et Simon a précédemment affirmé que la famille royale avait passé des « années » à se cacher de la « vérité ».





En 2019, il a déclaré qu’il pensait que la vérité aurait été révélée sans la mort de la princesse Diana en 1997.

« Nous pensons que Diana connaissait mon existence et qu’elle avait reconstitué les pièces du puzzle », a-t-il déclaré.

« Je pense que Diana était à un point où elle découvrait des réponses sur sa vie, comment elle avait été lésée, et elle allait le rendre public. »