Un Australien qui prétend bizarrement qu’il est l’enfant amoureux du roi Charles révèle un plan farfelu pour présenter un documentaire Netflix sur sa vie

UN AUSSIE qui prétend bizarrement qu’il est l’enfant secret du roi Charles a révélé ses plans élaborés pour présenter un documentaire sur sa vie à Netflix.

Simon Charles Dorante-Day, 56 ans, veut que le monde voie son histoire alléguée de dingues de richesses royales en lambeaux se dérouler sur grand écran.

SIMON Charles Dorante-Day prévoit de présenter l’histoire de sa vie au géant du streaming Netflix Crédit : Facebook/PrinceSimonCharles

Le père australien affirme qu’il est l’enfant secret du roi Charles et de Camilla Parker Bowles Crédit : Getty

Le père de neuf enfants dit qu’il a été bombardé d’offres de cinéastes américains et britanniques qui veulent lever le voile sur ses revendications de paternité douteuses.

Après la mort de la reine Elizabeth II en septembre, il dit que le nombre de demandes a monté en flèche lorsque le roi Charles a pris le trône.

Simon croit fermement qu’il est le fils secret de Charles et Camilla Parker Bowles, alléguant qu’il a été conçu en 1965.

Il affirme que le couple l’a conçu alors que Charles n’avait que 17 ans et Camilla 18 ans, forçant le couple à cacher leur enfant amoureux au monde.

L’ingénieur est né au Royaume-Uni avant d’être adopté à l’âge de huit mois par une famille liée aux Royals, qui s’est ensuite installée Down Under.

Il prétend bizarrement que sa grand-mère a révélé l’identité de ses parents sur son lit de mort et s’est depuis donné pour mission de prouver son histoire farfelue.

Simon veut maintenant diffuser ses allégations farfelues à un public encore plus large en vendant son histoire à un service de streaming.

Il dit qu’il réfléchit à des offres tout en espérant que Netflix sautera sur l’occasion de raconter sa grande histoire dans l’espoir que Buckingham Palace devra enfin répondre à ses allégations.

Le père a déclaré à 7news.com: “Je ne m’attendais pas à ce que cela se produise – mais je suis content que ce soit le cas.

“En fin de compte, j’aimerais voir mon histoire sur Netflix, ou une plateforme de streaming similaire, et je les contacterai pour le faire.

“Je traite mon cas par les voies légales appropriées, mais je sais que partager mon histoire et informer autant de personnes que possible de mes réclamations sera essentiel pour que Charles et Camilla répondent à mes réclamations.

“Si partager mon histoire sur Netflix ou à un plus grand public de télévision peut aider à le faire, alors je dis, faisons-le.”

Simon a également révélé son intention de se rendre au Royaume-Uni pour “vraiment accélérer sa quête de réponses” et être interviewé à la radio.

Il a également informé ses abonnés Facebook de ses plans documentaires audacieux tout en promettant d’être une “voix” pour les autres adoptés.

L’homme de 56 ans a écrit: “Pour les personnes adoptées, non, la mienne n’est pas l’histoire d’adoption la plus folle – il y en a un million!

“Les choses que j’entends de chaque pays, les traumatismes que vivent les gens, c’est à la fois déchirant et incroyable. Nous avons besoin d’une voix.

“J’ai toujours su que lorsque tout cela deviendrait public, l’adoption figurerait comme un problème clé MAIS l’ampleur de cela est irréelle, je n’envisageais pas la situation dans son ensemble.

“J’entends vos histoires, je partage votre douleur et votre angoisse, j’espère que tout cela apportera de la lumière au bout d’un tunnel très sombre !!”

Simon partage régulièrement des comparaisons farfelues de lui aux côtés de membres de la famille royale dans le but de prouver sa ressemblance.

Il avait précédemment posté ce qu’il prétendait être une “preuve photo” de lui et du prince William étant liés car ils arboraient un sourire similaire.

Le père australien a également partagé un collage de photos comparant sa fille à la princesse Charlotte et à la reine en tant que jeune fille.

Simon veut que Buckingham Palace réponde enfin à ses affirmations folles sur le roi Charles Crédit : AP