Un Australien qui a emmené son serpent de compagnie pour surfer est condamné à une amende | Nouvelles du monde

Une séquence vidéo de Higor Fiuza surfant à Rainbow Bay avec son python morelia bredli appelé Shiva est devenue virale en ligne (Photo : Nine News Australia) Un surfeur hissérique devenu célèbre pour avoir emmené son serpent de compagnie avec lui sur sa planche a été condamné à une amende. Higor Fiuza, de la Gold Coast dans le Queensland, en Australie, a été vu à Rainbow Bay avec son python morelia bredli appelé Shiva au moins 10 fois. Il a déclaré à Nine News : « Elle va nager un peu puis revient à la planche – elle est juste en train de naviguer en attendant une vague – pour la vague parfaite. ‘[She will] va sous l’eau, remonte, elle est toujours là et je n’ai jamais besoin de tendre la main pour la sauver ou quoi que ce soit. « Elle aime ça parce que quand quelque chose l’énerve, elle se met à siffler, mais quand elle surfe, elle ne fait rien, elle tient le coup. » Des séquences vidéo du couple capturant les vagues sont devenues virales en ligne au début du mois. Mais M. Fiuza a admis que ses actions étaient quelque peu « frappées ou sifflées » : « Certaines personnes ont un peu peur, d’autres adorent ça ». Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web.

Il s'avère que cette décision était un peu « un coup ou un sifflement » puisqu'il a ensuite été condamné à une amende (Photo : Nine News Australia)



M. Fiuza a affirmé que son serpent aimait surfer, car elle ne sifflait pas (Photo : Nine News Australia) Mais le ministère de l’Environnement et des Sciences du Queensland a depuis confirmé que M. Fiuza avait été condamné à une amende de 2 322 dollars australiens (1 207 £) pour avoir sorti le reptile en public sans autorisation. Le responsable de la faune, Jonathan McDonald, a déclaré : « L’homme a été attiré par notre attention lorsqu’il est apparu dans les médias locaux en train d’emmener son python dans les vagues. « Nous ne voulons pas que les titulaires de permis exposent leurs animaux indigènes en public à moins que cela ne soit fait dans un but spécifique approuvé et de la manière qui assure au mieux le bien-être de l’animal, la sécurité du public et est conforme aux codes pertinents. « Emmener des animaux de compagnie indigènes en public peut leur causer un stress inutile et ils peuvent se comporter de manière imprévisible lorsqu’ils sont retirés de leur enclos. » Plus: Tendance

Le département a confirmé que bien que M. Fiuza disposait du permis requis pour garder le serpent, il n'avait pas de permis pour le sortir de sa propriété. M. McDonald a ajouté : « Les serpents sont évidemment des animaux à sang froid et, même s'ils savent nager, les reptiles évitent généralement l'eau. « Le python aurait trouvé l'eau extrêmement froide, et les seuls serpents qui devraient se trouver dans l'océan sont les serpents de mer. »

Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d'utilisation appliquer.

