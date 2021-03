Un Australien poursuit Apple alors que l’iPhone X explose dans la poche, provoquant des brûlures au deuxième degré

Un scientifique australien poursuit Apple après qu’un iPhone X a explosé dans sa poche, provoquant des brûlures au deuxième degré. L’incident a eu lieu en 2019 et Robert De Rose, basé à Melbourne, affirme avoir signalé le problème à Apple mais n’a reçu aucune réponse du géant basé à Cupertino. De Rose voulait être indemnisé pour la blessure et la perte qu’il a subies en raison de la brûlure présumée de son iPhone. Le procès a été déposé devant le tribunal de comté d’Australie et Apple enquêterait également sur le problème.

L’iPhone X, âgé d’un an, a explosé dans la poche de De Rose en 2019 alors qu’il était assis dans son bureau. «J’ai entendu un léger son pop, suivi d’un pétillement, puis j’ai ressenti une douleur intense à la jambe droite, alors j’ai immédiatement sauté et réalisé que c’était mon téléphone», a-t-il déclaré cité par 7News. Le smartphone qui a explosé a causé des brûlures au deuxième degré à la cuisse de De Rose et a brûlé la poche du pantalon qu’il portait. Il a déclaré à 7News que sa peau avait décollé. De Rose a signalé l’incident à Apple mais n’a reçu aucune réponse. Il a alors décidé de déposer le procès, demandant une compensation à la société.

Outre De Rose, un cabinet d’avocats australien nommé Carbone avocats a également déclaré à 7News qu’il représenterait le cas d’un autre utilisateur d’Apple qui affirmait qu’une Apple Watch en surchauffe lui avait brûlé le poignet. Un porte-parole d’Apple a déclaré à 7News que la société prend la sécurité des consommateurs très au sérieux et a confirmé que les deux plaintes faisaient l’objet d’une enquête.

Ce n’est pas la première fois qu’un appareil Apple a causé des brûlures à un utilisateur. Un iPhone X âgé de 10 mois aurait explosé lorsqu’un utilisateur était en train d’installer une mise à jour logicielle à Washington, aux États-Unis, en novembre 2018. En dehors de cela, un iPhone XS Max de trois semaines aurait pris feu dans la poche. d’un homme dans l’Ohio en décembre 2018.

Les smartphones et autres gadgets peuvent prendre feu en raison de la présence d’une batterie lithium-ion utilisée pour les alimenter. Par conséquent, il est conseillé aux utilisateurs d’éviter de surcharger et de garder leurs smartphones dans leurs poches arrière, car ceux-ci s’avèrent principalement être la raison des brûlures et des explosions de gadgets.