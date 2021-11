Un Australien partage une rencontre « paranormale » avec le monstre « Dog Man » en kayak

La vérité de l’adage est plus étrange que la fiction ne l’est pour un Australien qui prétend qu’un monstre « homme-chien » l’a traqué l’année dernière. L’incident a été partagé par l’homme lui-même sur Believe: Paranormal & UFO Podcast qui a été diffusé le 21 septembre. La personne, qui s’est présentée comme John, a déclaré à l’animateur de podcast Kade Moir qu’il avait rencontré la créature l’année dernière alors qu’il était allé faire du kayak. . Alors qu’il pêchait sur un kayak, John a dit qu’il avait remarqué qu’à chaque fois qu’il faisait un coup avec la pagaie du kayak, la créature non identifiée faisait un pas en avant. Après avoir observé le mouvement simultané pendant un certain temps, John s’est arrêté pendant un moment et le son s’est également arrêté dans la brousse, et il a pensé que c’était un peu étrange. John a ensuite dit à Kade qu’il avait recommencé à pagayer et, comme prévu, la créature a fait quelques pas en avant. Cela a confirmé l’intuition de John que la créature le suivait et ce n’était pas une coïncidence. John a même poursuivi en décrivant cela comme un incident de harcèlement criminel. John est ensuite allé chercher son appareil photo et a pris une photo de la source du son. Les images révèlent la tête d’un chien noir au milieu du feuillage vert épais. John a dit à Kade qu’il croyait que la créature, qui avait été capturée par l’objectif de la caméra, était un « Homme-chien ». Les images ont été partagées par Believe: Paranormal & UFO sur leur site Web et elles ne montrent que le haut du corps du chien qui ressemble à n’importe quel autre chien. Comment John est arrivé à la conclusion qu’il ne s’agissait pas d’un chien ordinaire mais d’un « homme-chien » reste incertain.

L’incident qui a eu lieu le 26 décembre 2020 a rendu John paranoïaque alors qu’il a avoué au cours de l’épisode qu’il ne pouvait pas retourner dans la région pour le vérifier par lui-même. « J’ai été pétrifié pendant probablement un mois après cela. Je me réveillais au milieu de la nuit et je voyais la créature dans mes rêves », a déclaré John à Kade.

John a de nouveau visité la région, et c’est à ce moment-là qu’il prétend que « l’homme au chien » a commencé à « rugir » et qu’il lui a fallu dix minutes pour s’échapper et retrouver la sécurité de sa voiture. John a également affirmé qu’avant le rugissement, il avait entendu un bruit de claquement comme si une créature ou un animal courait.

