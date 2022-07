Un Australien meurt lors d’une ascension au Pakistan

ISLAMABAD (AP) – Un alpiniste australien est décédé alors qu’il tentait d’escalader le K2, la deuxième plus haute montagne du monde, après être tombé lors de sa descente, ont annoncé jeudi des responsables australiens et pakistanais.

Des responsables pakistanais ont déclaré qu’un alpiniste canadien, qui escaladait le K2 avec l’Australien, était porté disparu et qu’une recherche était en cours.

Jeudi, le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce a confirmé la mort de l’Australien, affirmant qu’il “fournissait une assistance consulaire à la famille d’un Australien décédé lors d’une expédition d’escalade dans le nord du Pakistan”.

Dans un communiqué, il n’a pas fourni plus de détails, déclarant: “Nous adressons nos condoléances à sa famille et à ses amis.” Il n’a pas divulgué le nom de l’alpiniste australien pour des raisons de confidentialité.

Le journal anglophone pakistanais The Dawn a rapporté cette semaine que les corps des deux alpinistes canadiens et australiens portés disparus avaient été retrouvés à un endroit situé entre le camp 1 et le camp 2 du K2. Citant des sources anonymes, il a déclaré que les deux hommes avaient disparu le 19 juillet lors de deux incidents distincts.

La mort est survenue alors que des dizaines d’alpinistes du monde entier tentaient d’escalader le K2 dans le nord du Pakistan.

Le K2, à la frontière sino-pakistanaise dans la chaîne du Karakorum, détient l’un des records les plus meurtriers, la plupart des grimpeurs mourant dans la descente, où la moindre erreur peut déclencher une avalanche et devenir mortelle. Seules quelques centaines ont réussi à atteindre son sommet. En revanche, le mont Everest a été atteint plus de 9 000 fois.

Considéré comme extrêmement difficile à gravir, le K2 n’est pas seulement la deuxième plus haute montagne après le mont Everest, son ascension et sa descente sont considérées comme beaucoup plus difficiles que les plus hautes du monde. Le K2 est aussi la plus froide et la plus venteuse des ascensions. À certains endroits le long du parcours, les grimpeurs doivent naviguer sur des parois rocheuses presque abruptes s’élevant à 80 degrés, tout en évitant les avalanches fréquentes et imprévisibles.

Munir Ahmed, Associated Press