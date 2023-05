Un Australien meurt juste après avoir atteint le sommet de l’Everest

Un Australien de 40 ans qui a escaladé le sommet de 8 849 mètres du mont Everest est décédé à son retour du sommet, Gardien signalé. Jason Bernard Kennison, originaire de Perth, est décédé après être devenu insensible au sommet vendredi.

Sa famille a déclaré » il a atteint son objectif d’atteindre le sommet … il se tenait au sommet de ce monde mais malheureusement n’est pas rentré à la maison. »

« Il était l’humain le plus courageux et le plus aventureux que nous ayons connu et il nous manquera à jamais », a déclaré une déclaration de famille sur Facebook.

Un guide a déclaré au Himalayan Times avoir remarqué que l’homme commençait à se comporter de manière anormale en descendant. Les deux guides Sherpa qui l’accompagnaient l’ont aidé à descendre jusqu’au balcon, à 8 400 m d’altitude.

« Comme les bouteilles d’oxygène qu’ils avaient avec eux s’épuisaient, ils ont décidé de descendre au camp 4 dans l’espoir de remonter avec des bouteilles d’oxygène pour le secourir », a déclaré à l’AFP le chef d’Asian Trekking, Dawa Steven Sherpa.

Cependant, à cause des vents violents, ils n’ont pas pu atteindre le camp et M. Kennison s’est alors effondré et est décédé. Il est mort dans ce que les grimpeurs de l’Everest appellent communément la «zone de la mort», la zone de la montagne au-dessus de 8000 mètres. Ses restes sont toujours sur la montagne.

Notamment, son ascension est survenue 17 ans après qu’on lui ait dit qu’il ne pourrait plus jamais marcher. En 2006, il a survécu à un accident de voiture dévastateur lorsqu’un train routier a balayé le véhicule dans lequel il se trouvait alors qu’il se rendait au travail. Il utilisait son ascension pour collecter des fonds pour Spinal Cord Injuries Australia.

Sur sonpage de collecte de fondsM. Kennison a déclaré qu’il tenterait de gravir le camp de base du mont Everest » et espère continuer vers des camps plus élevés de la montagne » à partir de là.

Selon Nouvelles du ciel, il s’agit du dixième décès sur la plus haute montagne du monde cette saison d’escalade. Près de 450 alpinistes ont gravi le mont Everest cette saison selon le département du tourisme du Népal.