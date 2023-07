Un Australien et son chien secourus par un thonier mexicain après avoir dérivé 3 mois dans l’océan Pacifique

MANZANILLO, Mexique (AP) – Un marin australien qui était à la dérive en mer avec son chien depuis trois mois a été secouru par un thonier mexicain dans les eaux internationales, a déclaré lundi le propriétaire du navire de pêche.

Timothy Lyndsay Shaddock, 54 ans, était à bord de son catamaran en panne Aloha Toa dans le Pacifique à environ 1200 miles (1900 kilomètres) de la terre lorsque l’équipage du bateau de la flotte Grupomar les a repérés, a indiqué la société dans un communiqué.

La société a déclaré que Shaddock et son chien Bella étaient dans un état « précaire » lorsqu’ils ont été retrouvés, manquant de provisions et d’abri. L’équipage du thonier leur a donné des soins médicaux, de la nourriture et de l’hydratation, a-t-il ajouté.

Grupomar n’a pas fourni de détails précis sur le jour où Shaddock a été secouru ou sur la date à laquelle il a commencé son voyage.

Le thonier, commandé par Oscar Meza Oregón, devait arriver mardi dans le port de la côte pacifique de Manzanillo avec Shaddock et Bella.

Antonio Suárez Gutiérrez, fondateur et président de Grupomar, a déclaré qu’il était fier de son équipage, les louant pour leur humanité en sauvant la vie d’une personne en difficulté.

Shaddock a déclaré à la télévision australienne Nine News que lui et son chien avaient survécu grâce au poisson cru et à l’eau de pluie après qu’une tempête ait endommagé son navire et anéanti ses composants électroniques.

« J’ai traversé une épreuve très difficile en mer et j’ai juste besoin de repos et de bonne nourriture car j’ai été seul en mer pendant longtemps », a déclaré un Shaddock mince et barbu dans une vidéo diffusée par Nine dimanche soir Australien. temps.

« Sinon, je suis en très bonne santé », a ajouté Shaddock.

Le résident de Sydney et son chien avaient quitté la ville mexicaine de La Paz pour la Polynésie française en avril, mais le voyage s’est terminé en quelques semaines, a rapporté le journal The Daily Telegraph de Sydney.

Sur les photographies du sauvetage fournies par Grupomar à l’AP, un Shaddock souriant, barbu et mince est vu avec un brassard de tension artérielle autour du bras, tenant une boîte de médicaments contre la douleur à l’intérieur de la cabine du bateau de pêche. Dans d’autres, Bella est allongée sur le pont. Le catamaran flottait à proximité sans voile visible.

The Associated Press