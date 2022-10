Un Australien, déclaré mort, était peut-être vivant lorsqu’il a été envoyé à la morgue : un médecin

Une nouvelle inquiétante suggère qu’un Australien est mort en luttant pour sortir d’un sac mortuaire après avoir été déclaré mort et envoyé à la morgue alors qu’il était encore en vie. Kevin Reid, 55 ans, était en soins palliatifs à l’hôpital Rockingham de Perth où l’incident s’est produit. Selon Business News, aucun médecin n’a été appelé pour certifier le décès et c’est une infirmière qui a prononcé le décès de Kevin et l’a envoyé à la morgue.

Cependant, le lendemain, un médecin chargé de constater le décès fait une découverte troublante. Il y avait de nombreuses preuves suggérant que Kevin avait eu du mal à sortir du sac mortuaire dans lequel il avait été placé et était mort quelques heures après avoir été envoyé à la morgue. Selon le rapport de Business News, ses yeux étaient ouverts, il y avait du sang frais sur sa robe et il était allongé dans une position différente de celle dans laquelle il avait été placé à la morgue.

“Je crois que le sang frais d’une nouvelle déchirure cutanée, la position des bras et les signes oculaires étaient incompatibles avec une personne qui était post-mortem à son arrivée à la morgue”, a écrit le médecin dans son rapport au coroner.

Le médecin a également fait certaines allégations contre l’hôpital devant le coroner. Selon lui, lorsque l’hôpital s’est rendu compte que leur bévue avait entraîné la mort de Kevin, ils ont essayé de le convaincre d’antidater le certificat de décès comme couverture, mais il a refusé.

En conséquence, le certificat de décès porte la date du 6 septembre alors que la famille de Kevin a été informée par l’hôpital qu’il était décédé le 5 septembre. C’est cette incohérence qui a mis toute l’affaire en lumière. Le médecin a maintenant quitté l’hôpital.

Une enquête est en cours, selon un porte-parole du bureau du coroner de l’État, même si le directeur général des services de santé, Paul Forden, a déclaré jeudi qu’une infirmière expérimentée avait évalué l’homme le 5 septembre et n’avait trouvé aucun signe de vie.

