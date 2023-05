Un Australien de 95 ans, tasé par la police, décède à l’hôpital, quelques heures après qu’un officier a été accusé d’agression

Une arrière-grand-mère de 95 ans est décédée mercredi une semaine après avoir été tasée par un policier australien à l’intérieur de sa maison de retraite.

Une arrière-grand-mère de 95 ans est décédée mercredi une semaine après avoir été tasée par un policier australien à l’intérieur de sa maison de retraite, a annoncé la police.

Clare Nowland se trouvait dans un état critique à l’hôpital depuis qu’elle avait été abattue avec un pistolet paralysant électronique le 17 mai lors d’une confrontation qui a choqué les Australiens et fait la une des journaux internationaux.

« C’est avec une grande tristesse que nous confirmons le décès de Clare Nowland, 95 ans, à Cooma ce soir », a déclaré la police de l’État de Nouvelle-Galles du Sud dans un communiqué.

Elle est décédée « paisiblement » à l’hôpital, entourée de sa famille et de ses proches, a indiqué la police.

Quelques heures plus tôt, un agent de police principal de 33 ans avait été accusé d’avoir causé par imprudence des lésions corporelles graves, de voies de fait causant des lésions corporelles réelles et de voies de fait simples à cause du Taser.

Le policier, qui a été suspendu avec solde, comparaîtra devant le tribunal le 5 juillet.

La commissaire de police Karen Webb a déclaré que la famille de Nowland avait été informée des « graves accusations » et a remercié les détectives d’avoir travaillé rapidement après le « méchant incident ».

Des agents avaient été appelés à la maison de retraite Yallambee Lodge dans le sud de la Nouvelle-Galles du Sud par le personnel qui leur avait dit qu’une femme était « armée d’un couteau ».

La police a déclaré avoir exhorté Nowland à laisser tomber un couteau à steak dentelé avant qu’elle ne se dirige vers eux « à un rythme lent » avec son déambulateur, ce qui a incité un officier à lui tirer dessus avec son taser.

L’incident a conduit à des appels à une enquête parlementaire de la Nouvelle-Galles du Sud et à la diffusion d’une vidéo de la caméra corporelle de la police de la confrontation.

« Le Taser de Mme Nowland a déclenché une indignation communautaire qui montre à quel point nous avons désespérément besoin d’une réforme de la police », a déclaré cette semaine la députée des Verts Sue Higginson.

« Le refus de divulguer les images de la caméra corporelle protège la police de NSW de l’examen public pour toutes les mauvaises raisons – la communauté NSW a le droit de savoir exactement ce qui s’est passé lorsque Clare Nowland a été taser afin que nous puissions commencer à prendre les mesures nécessaires pour changer. »