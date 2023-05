Un Australien de 88 ans libéré 7 ans après avoir été kidnappé en Afrique de l’Ouest

Un médecin australien de 88 ans détenu en captivité en Afrique de l’Ouest depuis plus de sept ans a été libéré, a annoncé vendredi le gouvernement australien.

Kenneth Elliott, de la ville de Perth sur la côte ouest, était sain et sauf et avait retrouvé sa femme Jocelyn et leurs enfants, a déclaré la ministre des Affaires étrangères Penny Wong dans un communiqué.

Elliott et sa femme ont été enlevés par des extrémistes islamiques dans le nord du Burkina Faso en janvier 2016 près de la frontière avec le Mali et le Niger, où ils dirigeaient une clinique médicale. Jocelyn Elliott a été libéré un mois plus tard.

Wong a déclaré que le gouvernement australien et la famille Elliott ont travaillé sans relâche pour la libération d’Elliott. Elle n’a pas précisé les circonstances de sa libération.

« Nous souhaitons exprimer nos remerciements à Dieu et à tous ceux qui ont continué à prier pour nous », a déclaré la famille d’Elliott dans un communiqué publié par le département du ministre.

« Nous exprimons notre soulagement que le Dr Elliott soit libre et remercions le gouvernement australien et tous ceux qui ont été impliqués au fil du temps pour obtenir sa libération », indique le communiqué de la famille.

« À 88 ans, et après de nombreuses années loin de chez lui, le Dr Elliott a maintenant besoin de temps et d’intimité pour se reposer et reprendre des forces », a ajouté la famille.