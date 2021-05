Un Australien de 111 ans dit que le secret de la longue vie est de «  manger des cerveaux de poulet  »

L’homme le plus âgé d’Australie a inclus la consommation de cerveaux de poulet parmi ses secrets pour vivre plus de 111 ans. L’éleveur de bétail à la retraite Dexter Kruger a marqué lundi 124 jours depuis qu’il a eu 111 ans, un jour de plus que le vétéran de la Première Guerre mondiale, Jack Lockett, lorsqu’il est décédé en 2002. Kruger a déclaré à Australian Broadcasting Corp. ville de Roma quelques jours avant le jalon qu’une friandise de volaille hebdomadaire avait contribué à sa longévité.

«Cerveaux de poulet. Vous savez, les poulets ont une tête. Et là-dedans, il y a un cerveau. Et ce sont de délicieuses petites choses », a déclaré Kruger. « Il n’y a qu’une petite bouchée. »

Greg, le fils de Kruger, âgé de 74 ans, attribue au style de vie simple de son père dans l’Outback sa longue vie.

La directrice de la maison de retraite, Melanie Calvert, a déclaré que Kruger, qui écrivait son autobiographie, était «probablement l’un des résidents les plus avisés ici».

«Sa mémoire est incroyable pour un joueur de 111 ans», a déclaré Calvert.

John Taylor, un fondateur de The Australian Book of Records, a confirmé que Kruger était devenu le plus vieil homme australien de tous les temps.

L’Australienne la plus âgée jamais vérifiée était Christina Cook, décédée en 2002 à l’âge de 114 ans et 148 jours.

