Un Australien condamné à 9 ans de prison en 1988 après la mort d’un homosexuel américain après 35 ans de bataille pour la justice

Un Australien qui a reconnu avoir tué un gay américain en le frappant du haut d’une falaise à Sydney en 1988 a été condamné jeudi à neuf ans de prison, mettant fin à 35 ans de bataille pour la justice de la famille de la victime.

Scott Phillip White, 52 ans, avait plaidé coupable devant la Cour suprême de l’État de Nouvelle-Galles du Sud pour l’homicide involontaire coupable de Scott Johnson, né à Los Angeles.

White avait plaidé coupable l’année dernière pour le meurtre de l’homme de 27 ans – un crime plus grave – et avait été condamné à plus de 12 ans de prison. Mais il a changé d’avis et a fait annuler la condamnation pour meurtre en appel.

Il a été contraint à un accord de plaidoyer après que la police a intercepté un appel téléphonique de la prison entre White et une nièce en octobre de l’année dernière au cours duquel il a avoué avoir frappé sa victime au sommet d’une falaise.

L’homicide involontaire coupable est passible d’une peine maximale de 25 ans.

Ayant déjà purgé une partie de sa peine, White sera éligible à une libération conditionnelle en 2026.

« On ne sait pas grand-chose de la mort au-delà d’un coup de poing sur une falaise, d’une chute d’une falaise et des décennies de douleur et de chagrin qui ont suivi », a déclaré jeudi le juge Robert Beech-Jones lors de la détermination de la peine.

Le frère aîné de Johnson, basé à Boston, Steve Johnson, s’était battu pour que la police ouvre une enquête criminelle depuis qu’un coroner avait statué en 1989 que Scott Johnson s’était suicidé.

Une deuxième enquête du coroner en 2012 n’a pas pu expliquer le décès et une troisième enquête a statué en 2017 que Scott Johnson avait été attaqué par un ou des assaillants inconnus parce qu’il était perçu comme homosexuel.

« Je pense que notre famille a un peu de paix et je dirais même la fermeture », a déclaré Steve Johnson aux journalistes devant le tribunal après la condamnation avec sa femme Rosemarie et sa fille Tessa.

« Le tueur est derrière les barreaux et il a admis l’avoir fait. J’ai l’impression d’avoir bien fait avec Scott », a-t-il ajouté.

Steve Johnson, un riche entrepreneur, a offert une récompense de 667 000 $ en 2020 pour des informations sur la mort de son frère, correspondant à une récompense déjà offerte par la police.

Steve Johnson a félicité l’ancienne épouse « courageuse » de White, Helen, pour s’être présentée pour témoigner contre son ancien mari, ce qui a conduit à son arrestation en 2020. Il n’est pas encore clair si elle recevra les récompenses.

« C’était une pause dans l’affaire », a déclaré Steve Johnson.

La campagne de Steve Johnson pour son frère a contribué à déclencher une enquête du gouvernement de l’État sur l’indifférence historique de la police envers les crimes de haine homosexuels et plus de 100 décès non résolus du milieu des années 1980 au début des années 1990.

L’inspecteur en chef de la police Peter Yeomans a félicité Steve Johnson, qu’il considère comme un « bon ami », pour sa campagne.

« Steve s’est battu pendant près de 35 ans. Dieu, pour n’avoir qu’un frère comme ça », a déclaré Yeomans devant le tribunal.

Le 10 décembre 1988, White a rencontré Johnson dans un pub et le couple est allé se promener dans North Head, connu à l’époque pour être un quartier populaire parmi les homosexuels. White, alors âgé de 18 ans, a frappé Johnson dans le feu de l’action, faisant reculer Johnson nu et tomber à mort.

L’Américain était sur le point de recevoir son doctorat de l’Université nationale australienne, qu’il a depuis obtenu à titre posthume.

« Le Dr Johnson était un citoyen américain … Il avait tout pour vivre », a déclaré Beech-Jones. « Le délinquant (l’a) laissé mourir. »

White, qui souffre maintenant d’une démence précoce due à l’abus d’alcool, a été décrit comme un « enfant de la rue » au moment du meurtre.

« L’agresseur était clairement un jeune homme endommagé mais physiquement puissant », a déclaré Beech-Jones. « Cependant, il n’était pas brisé comme il l’est maintenant. »

On pensait à l’origine que la mort était un suicide, mais la police a finalement ouvert une enquête sur ce qu’elle soupçonnait d’être un crime de haine homosexuel en 2012. Dans son jugement maintenant annulé sur la condamnation pour meurtre, la juge Helen Wilson a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour montrer le l’attaque était motivée par la sexualité de Johnson.

Beech-Jones a déclaré qu’il ne pouvait pas être convaincu au-delà de tout doute raisonnable que le crime était un « crime de haine homosexuel ».

« Des réponses à de nombreuses autres questions sur la façon dont il est mort, pourquoi il est mort et ce qui s’est passé … certaines de ces réponses ne seront jamais fournies », a déclaré Beech-Jones.