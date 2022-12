Un Australien combat des voleurs armés en caleçon à 4h30 du matin

Un homme ordinaire est devenu un héros en Australie lorsqu’il a combattu des voleurs armés qui avaient tenté de fouiller dans la voiture de sa fille. Contrairement à Superman, Steve Middleton ne portait ni cape ni body lorsqu’il est sorti dans la rue pour repousser les voleurs présumés. Cependant, il ne portait que ses sous-vêtements, tout comme le super-héros bien-aimé de DC. La vidéo de Middleton, où on le voit lutter avec des inconnus armés, est devenue virale sur les réseaux sociaux. L’épreuve a eu lieu le 26 décembre, Boxing Day.

Dans une interview avec 9News Gold Coast, Middleton a déclaré qu’il s’était réveillé à son alarme le matin, ayant l’intention d’aller pêcher le jour. Cependant, lorsqu’il s’est levé, il a repéré une lampe torche dans la voiture de sa fille et a décidé de passer immédiatement à l’action. Mais il s’est rendu compte qu’il était “plus austère, donc il a dû mettre quelque chose, il ne voulait pas les effrayer [the robbers] trop.”

Alors, il a rapidement mis ses sous-vêtements et a couru dans la rue à Mermaid Waters. Comme les choses se sont passées trop vite, Middleton ne s’est pas rendu compte que d’autres membres du gang attendaient dans une autre voiture. Il ne s’est pas non plus rendu compte que les deux personnes qu’il s’apprêtait à embarquer étaient armées.

Middleton a déclaré: “Tout ce que j’essayais de faire, c’était de lutter contre le jeune homme”, ajoutant qu’il “était plus en train de crier pour les voisins et d’essayer d’obtenir de l’aide pour que nous puissions simplement appréhender le jeune homme.”

À un moment de la vidéo, on peut le voir tenir un jeune homme comme bouclier tandis que l’autre essaie de lui balancer une batte de baseball et un couteau. Il a même subi quelques coupures et ecchymoses à la main lors de la bagarre qui a suivi une fois qu’il a mis la main sur l’un des jeunes.

Cependant, Middleton a réussi à sortir de la bagarre sans aucune blessure grave. Il est maintenant surnommé le “héros des sous-vêtements” en ligne. Ses amis, en revanche, l’appellent en plaisantant “Captain Undies”. Bien que le gang n’ait pas réussi à voler la voiture dans laquelle ils se trouvaient, ils ont réussi à échapper à la capture.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici