Un Australien chevauche un crocodile comme une planche de surf, une photo virale de Reddit suscite l’indignation

La photo a d’abord été partagée sur Reddit et est ensuite devenue virale sur les réseaux sociaux. Après la plupart Redditors critiqués L’Australie a toujours fait la une des journaux internationaux avec la grande variété d’espèces sauvages qu’elle abrite. The Land Down Under a également signalé des rencontres étranges entre l’homme et l’animal dans le pays, et de ce fait, les incidents liés aux reptiles sont toujours en tête des classements. Comme les rencontres liées aux reptiles sont si fréquemment rapportées, la plupart d’entre elles ne sont même pas choquantes. Par exemple, un crocodile trouvé dans la cour avant de quelqu’un est un spectacle courant. Mais il n’y a pas de pénurie d’incidents d’animaux à couper le souffle dans le pays.

Là où certaines personnes sont heureuses d’être des spectateurs et de se tenir à distance des reptiles, d’autres souhaitent repousser leurs limites, tout comme ce photographe qui chevauchait un crocodile, comme une planche de surf dans un endroit inconnu en Australie.

La photo, qui a d’abord été partagée sur Reddit, est devenue virale sur les réseaux sociaux, mais elle a ensuite été supprimée du compte après avoir suscité l’indignation des utilisateurs de Reddit. Selon rapports, alors que la plupart d’entre eux critiquaient l’action de l’homme et étaient préoccupés par la sécurité du reptile, certains ont loué le coup et la vigilance et la technique de l’homme.

Les vidéos et images de crocodiles ne sont pas nouvelles et sont partagées presque quotidiennement, mais certaines laissent une impression durable, comme celle évoquée ci-dessus.

Une autre photographie qui a pris d’assaut les médias sociaux a été prise par le photographe et chercheur australien Mark Ziembicki, 46 ans, lors de sa visite sur la côte est de l’Australie. Le photographe avait réussi à capturer le moment où un crocodile du Nil de 680 kilogrammes avait éclaté un chiot de requin taureau de 45 kilogrammes dans ses mâchoires. Une autre photo cliquée par le chercheur, quelques minutes avant que le requin ne devienne la proie du crocodile, montrait le reptile se rapprochant du requin avec la bouche ouverte et prêt à prendre un repas.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici