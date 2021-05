L’homme de 49 ans a été enregistré à Lonsdale, Adélaïde le week-end dernier, faisant tourner sa Ford Sedan en rond alors que de la fumée rose s’échappait de dessous – symbolisant que l’enfant attendu serait une fille.

La révélation dramatique du genre a été diffusée en direct sur les médias sociaux, selon des rapports locaux, et des enfants pourraient être vus présents à quelques mètres de la conduite imprudente, tandis qu’une femme adulte pourrait être entendue crier, «C’est une fille f ** king!»

Une révélation du genre revhead dans la banlieue sud pourrait être suivie par plus qu’un nouveau membre de la famille, l’acte «stupide» laissant les autorités furieuses. @livgracecurran# 9Actualitéspic.twitter.com/yyMRFpKEb5 – 9News Adélaïde (@ 9NewsAdel) 24 mai 2021

«Nous allons devoir f ** king sortir d’ici bientôt. Quelqu’un va bientôt appeler les flics, « fit remarquer une autre femme qui enregistrait.

Le conducteur a été arrêté et inculpé mercredi de conduite imprudente, d’utilisation d’un véhicule de manière inappropriée et de conduite avec une plaque d’immatriculation couverte, selon des informations locales. Le véhicule a également été saisi.

Le ministre de la police d’Australie du Sud, Vincent Tarzia, a déclaré à 9News Adelaide que les coupables devraient être « Absolument honteux d’eux-mêmes, » appeler l’incident «Comportement idiot et débile» et soulignant que quelqu’un aurait pu être tué.

«En tant que futurs parents, vous espérez que ces personnes sauraient mieux. Cela pourrait être leur enfant qui est un jour touché par une conduite dangereuse et je ne souhaiterais cela à aucune famille. » Le commissaire de police de l’Australie du Sud, Bob Gray, a déclaré dans un communiqué.

Des parties de plus en plus dangereuses révélant le sexe ont fait la une des journaux ces dernières années, alors que les futurs parents cherchent à surpasser les autres, certains événements entraînant même la mort.

Plus tôt ce mois-ci, un Américain a été inculpé après avoir fait exploser 80 livres d’explosifs dans le cadre d’une fête de révélation de genre dans le New Hampshire. L’incident a provoqué de violentes secousses et des fissures dans le quartier.

Des parties révélant le sexe auraient également été responsables de plusieurs incendies de forêt aux États-Unis et, en février, un homme de 26 ans a été tué après qu’une fête de naissance dans le Michigan ait tiré un canon de fête, dispersant des éclats mortels.

