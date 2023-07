Un Australien accusé du meurtre d’un enfant qu’il gardait en juin

La police d’Australie-Méridionale a arrêté et inculpé mercredi un homme de 30 ans de Glenelg North du meurtre d’un enfant en bas âge d’Adélaïde qu’il gardait en juin.

La police d’Australie-Méridionale a déclaré que le bébé de 17 mois, Ronan Davies, avait subi des blessures à la tête et d’autres blessures causées, selon les enquêteurs, par une agression survenue dans l’après-midi du 7 juin.

Ronan était inconscient et dans un état critique lorsque le service d’ambulance d’Australie du Sud l’a transporté ce jour-là à l’hôpital pour femmes et enfants d’Adélaïde vers 18 heures.

La police a déclaré qu’il n’était pas possible de survivre à ses blessures et Ronan est décédé deux jours plus tard.

« Dans les deux jours précédant son hospitalisation, Ronan était pris en charge par des amis connus de ses parents, à une adresse de Ferguson Street, Glenelg North », a déclaré l’inspecteur-détective McEachern dans un communiqué de presse du 27 juin. « Quand il a été ramené à la maison de son père à Ottoway à 16 heures [June 7]il n’a pas pu être réveillé et une ambulance a été appelée. »

Le 27 juin, la police a déclaré que le décès était une enquête pour crime majeur.

Jeudi, la police a annoncé que l’homme qui surveillait Ronan avait été arrêté la nuit précédente.

Selon la police, Ronan avait de graves blessures à la tête et d’autres blessures internes.

Les enquêteurs affirment que l’homme de 30 ans a infligé les blessures à Ronan alors qu’il était sous sa garde, avant de rendre le bambin à son père.

L’homme a été accusé de meurtre et s’est vu refuser la libération sous caution. Il devait comparaître jeudi devant le tribunal de première instance d’Adélaïde.

L’enquête sur l’affaire est en cours et la police d’Australie-Méridionale encourage toute personne disposant d’informations à appeler Échec au crime au 800-333-0000 ou à visiter www.crimestopperssa.com.au pour soumettre un pourboire.