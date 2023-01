Un Australien accusé de s’être rendu sur le territoire de l’EI a été libéré sous caution

Mariam Raad, 31 ans, est l’une des nombreuses Australiennes dont les maris ont été tués ou emprisonnés après avoir rejoint le groupe État islamique. L’Australie a rapatrié quatre de ces femmes et 13 enfants d’un camp de réfugiés syriens en octobre.

Raad vit dans la ville de Young, dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud, et a été arrêté pour la première fois jeudi. La police fédérale et d’État a exécuté des mandats à son domicile et au domicile d’un parent à Sydney.