Un Australien accusé de s’être rendu sur le territoire de l’EI a été libéré sous caution

SYDNEY (AP) – Une Australienne accusée d’avoir volontairement pénétré dans une partie de la Syrie contrôlée par le groupe État islamique a été libérée sous caution vendredi alors qu’un débat faisait rage sur le risque pour la communauté.

Mariam Raad, 31 ans, est l’une des nombreuses Australiennes dont les maris ont été tués ou emprisonnés après avoir rejoint le groupe État islamique. L’Australie a rapatrié quatre de ces femmes et 13 enfants d’un camp de réfugiés syriens en octobre.

Raad vit dans la ville de Young, dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud, et a été arrêté pour la première fois jeudi. La police fédérale et d’État a exécuté des mandats à son domicile et au domicile d’un parent à Sydney.

Raad a été accusé d’entrer ou de rester dans une partie de la Syrie qui était sous le contrôle de terroristes, une violation de la loi fédérale. Si elle est reconnue coupable, elle encourt jusqu’à 10 ans de prison.

Ses conditions de libération sous caution incluaient l’obligation de rendre son passeport et l’interdiction de contacter toute personne en prison ou toute personne associée à un groupe terroriste. Il lui est également interdit d’acquérir une arme à feu.

Son avocat, Moustafa Khier de Birchgrove Legal, a déclaré au journal The Guardian que le tribunal avait entendu parler de la “abondance de preuves” selon lesquelles Raad avait travaillé dur pour se réintégrer elle-même et sa famille.

“Mariam a toujours dit qu’elle se conformerait à toutes les ordonnances du gouvernement”, a déclaré Moustafa Khier au Guardian, ajoutant que les forces de l’ordre l’avaient classée comme à faible risque en décidant de la rapatrier.

Le trésorier fédéral Jim Chalmers a déclaré que les femmes renvoyées ne représentaient aucune menace pour la communauté, mais que les autorités continueraient à les surveiller.

“Il y a évidemment un processus à suivre maintenant”, a déclaré Chalmers à l’Australian Broadcasting Corp.

Mais le chef adjoint de l’opposition, Sussan Ley, a déclaré qu’un problème qui était autrefois confiné à certaines parties de Sydney s’était propagé à travers l’Australie.

« Nous ne savons pas où ces personnes ont été réinstallées. Nous ne savons pas quelles communautés ont été mises en danger. Nous ne savons pas où ils entrent et sortent », a déclaré Ley.

Et David Elliott, l’ancien ministre de la police de l’État, a déclaré qu’il avait reçu des conseils “complètement opposés” sur Raad que le gouvernement, les autorités lui disant qu’elle constituait une menace pour la sécurité.

“D’une manière ou d’une autre, comme par magie, quand Anthony Albanese est devenu Premier ministre, ces épouses de l’Etat islamique ont cessé d’être une menace pour la sécurité”, a déclaré Elliott.

Les procureurs affirment que Raad s’est rendue en Syrie au début de 2014 pour rejoindre son mari, Muhammad Zahab, qui a quitté l’Australie un an plus tôt pour rejoindre le groupe État islamique pour se battre. Les procureurs affirment que Raad était au courant des activités de son mari et s’est volontairement rendue dans la région du conflit.

Zahab, un ancien professeur de mathématiques de Sydney, a gravi les échelons du groupe terroriste et serait mort en Syrie en 2018.

Jusqu’en octobre, Raad vivait dans le camp d’Al Roj, dans le nord de la Syrie, sous contrôle kurde depuis la défaite de l’État islamique.

L’enquête sur Raad a commencé lorsqu’elle était en Syrie et s’est poursuivie après son retour.

Le commandant de la police fédérale chargé de surveiller les risques terroristes a déclaré que l’équipe conjointe de lutte contre le terrorisme continuerait d’enquêter sur les Australiens revenant des zones de conflit.

“Les individus seront traduits devant les tribunaux lorsque des preuves étayent les allégations selon lesquelles des individus renvoyés ont commis des infractions dans des zones de conflit”, a déclaré Sandra Booth, commissaire adjointe par intérim de la police fédérale australienne.

Raad doit ensuite comparaître devant le tribunal le 15 mars.

