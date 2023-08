Un Australien accusé de crimes sexuels contre 91 jeunes filles, dont certaines n’avaient qu’un an

Une ancienne employée de garderie australienne a été accusée de 1623 infractions distinctes pour avoir abusé sexuellement de 91 filles.

La police traque l’homme de 45 ans depuis 2014.

Il a été décrit comme l’un des cas d’abus sexuels sur des enfants les plus horribles d’Australie.

Un ancien employé de garderie australien a abusé sexuellement de 91 jeunes filles dans une série de crimes « glaçants » sur 15 ans, a déclaré la police mardi après l’avoir inculpé de 1 623 infractions distinctes, dont le viol.

Des détectives chevronnés l’ont décrit comme l’un des cas d’abus sexuels sur des enfants « les plus horribles » d’Australie, avec une échelle d’infractions « au-delà du domaine de l’imagination de quiconque ».

« Je sais que cette nouvelle semblera insondable et je sais qu’il y aura de nombreuses questions », a déclaré la commissaire adjointe de la police fédérale, Justine Gough.

« Je ne peux pas apporter beaucoup de réconfort aux parents et aux enfants qui ont été identifiés », a-t-elle ajouté.

Sont compris dans les 1 623 charges :

136 chefs de viol,

110 chefs d’accusation de rapports sexuels avec un enfant de moins de 10 ans – une accusation utilisée à la place du viol dans certaines juridictions australiennes, et

613 chefs d’accusation de production de pornographie juvénile.

Les enquêteurs recherchent l’homme de 45 ans depuis la découverte d’une cache de photos et de vidéos pédopornographiques partagées sur le dark web en 2014.

Mais leurs efforts avaient été pour la plupart infructueux jusqu’à ce qu’ils fassent une percée inattendue en août de l’année dernière – faisant correspondre des indices visuels à l’arrière-plan du matériel à une garderie de la ville de Brisbane.

LIRE | L’ex-gynécologue ‘Predator’ de New York écope de 20 ans pour abus sexuels

Alors que l’homme n’était initialement accusé que de trois infractions, Gough a déclaré que la gravité de ses crimes présumés « odieux » était apparue alors que la police fouillait davantage son ordinateur et son téléphone.

La police pense que l’homme a filmé ou pris des photos de « tous » ses crimes présumés – et a finalement catalogué plus de 4 000 photos et vidéos d’abus.

Le commissaire de police adjoint de la Nouvelle-Galles du Sud, Michael Fitzgerald, a déclaré qu’il s’agissait de l’un des cas les plus horribles qu’il ait jamais vus.

Il a dit:

C’est au-delà de l’imagination de quiconque ce que cette personne a fait à ces enfants.

« Je peux seulement dire que vous essayez de ne pas être choqué après une longue période dans la police, mais c’est une affaire horrible. »

Les jeunes filles visées

La police a déclaré que les abus s’étaient produits dans 10 garderies différentes entre 2007 et 2022 et ciblaient exclusivement les « filles prépubères » – certaines aussi jeunes qu’un an.

Alors que 87 des 91 victimes provenaient des États australiens du Queensland et de la Nouvelle-Galles du Sud, la police pense que quatre autres enfants non identifiés ont été maltraités pendant que l’homme travaillait à l’étranger pendant une brève période entre 2013 et 2014.

Une ancienne puéricultrice a été inculpée de 1623 infractions de maltraitance d’enfants contre 91 enfants – dont 136 chefs de viol et 110 chefs de rapports sexuels avec un enfant de moins de 10 ans – à Brisbane, Sydney et à l’étranger entre 2007 et 2022. https://t.co/fXi1uKsZvM — AFP (@AusFedPolice) 1 août 2023

La police a déclaré qu’elle travaillait désormais avec des agences criminelles internationales pour retrouver ces enfants, sans révéler le pays qu’elles visaient.

« Nous avons travaillé sans relâche depuis août de l’année dernière pour identifier les enfants dans le matériel présumé d’abus d’enfants », a déclaré Gough.

La police a déclaré que l’homme avait réussi la série rigoureuse de vérifications des antécédents nécessaires pour travailler dans les garderies des États du Queensland et de la Nouvelle-Galles du Sud.

Le commissaire de police adjoint par intérim du Queensland, le colonel Briggs, a déclaré que les détectives avaient été avertis pour la première fois en 2021, mais avaient été paralysés par un manque de preuves.

Il a dit:

Il n’y avait pas suffisamment de preuves pour prendre des mesures contre qui que ce soit sur la base des preuves disponibles à l’époque.

Compte tenu du volume considérable de matériel pédopornographique qui devait être documenté, un groupe de travail dédié d’environ 35 personnes a été appelé pour travailler sur l’enquête.

L’homme, qui n’a pas été nommé par la police, doit comparaître devant un tribunal du Queensland le 21 août.

Une fois ces procédures terminées, il sera extradé vers la Nouvelle-Galles du Sud pour faire face à de nouvelles accusations.