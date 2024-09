Un aumônier retraité de Niagara Health revient sur son propre parcours de santé

Le révérend Bob Bond a reçu un diagnostic de septicémie il y a près d’un an, mais il est sur le chemin du retour avec l’optimisme que la fin est en vue

L’article suivant est rédigé par Tiffany Mayer, spécialiste en communication chez Niagara Health.

Lorsque le révérend Bob Bond était aumônier pour Niagara Health, il a vu les patients qui faisaient appel à lui pour des soins spirituels à un moment particulier de leur parcours de soins de santé.

Il apprendrait ce qui les a amenés à l’hôpital, mais leur sort après leur sortie restait inconnu.

« Je n’ai pas vu chez les autres personnes à quel point leur rétablissement se poursuit encore et encore », a déclaré le révérend Bob.

Après des décennies de travail dans le domaine de la santé, le révérend Bob apprend combien de temps il faut pour revenir à la normale après un séjour à l’hôpital pour une maladie grave. Il n’a pas encore de réponse définitive car son parcours dans le domaine de la santé, qui a commencé il y a près d’un an lorsqu’on lui a diagnostiqué une septicémie, continue.

« Cela m’a ouvert les yeux », a-t-il déclaré. « Je suis au milieu de tout cela, encore et encore. »

Les signes avant-coureurs

C’était le 28 septembre 2023 lorsque le révérend Bob a terminé sa matinée de travail à l’hôpital Welland pour se rendre à une réunion à Niagara-on-the-Lake.

Il ne se sentait pas bien, mais il ne parvenait pas à identifier quelque chose de précis. Au déjeuner précédant la réunion, son appétit était faible. Il devait se concentrer plus que d’habitude pour suivre la conversation à la table. Au fur et à mesure que la réunion avançait, un collègue lui a dit qu’il n’avait pas l’air bien.

Tenant compte de ces signaux, le révérend Bob rentra chez lui.

« J’ai marché longtemps jusqu’à ma voiture. J’avais la tête qui tournait. J’ai prévenu ma femme que je rentrais à la maison », a-t-il déclaré. « Avec le recul, j’aurais dû la laisser venir me chercher. »

Une fois à la maison, sa femme Lynn lui a suggéré d’aller à l’hôpital. Le révérend Bob a pensé que le repos l’aiderait. Pendant des mois, le stress l’avait tourmenté, affectant sa capacité à dormir plus de 3,5 heures par nuit.

Il s’est réveillé plus tard dans la nuit et Lynn a appelé le 911. Sa tension artérielle avait chuté à 50 sur 30, ce qui peut mettre sa vie en danger si elle n’est pas traitée.

« (Les ambulanciers) étaient stupéfaits que je leur parle. Ils ont travaillé comme des castors et ont appelé une autre équipe pour m’emmener à l’hôpital de Welland », se souvient le révérend Bob.

Un système immunitaire en surrégime

À l’hôpital, on lui a diagnostiqué une septicémie et il a été admis à l’unité de soins intensifs (USI) avant d’être transféré au laboratoire de cathétérisme cardiaque à Hamilton. C’est la dernière chose dont il se souvenait de son séjour à l’hôpital. Il a été admis à l’USI de Hamilton et pris en charge par la Dre Alison Fox-Robichaud, intensiviste, qui est également directrice scientifique de Sepsis Canada et reconnue mondialement pour son leadership en matière de septicémie.

La septicémie est une maladie grave qui survient lorsque le système immunitaire réagit de manière extrême à une infection. Elle peut entraîner un choc septique, notamment une défaillance d’organes, et la mort si elle n’est pas diagnostiquée et traitée à temps.

Selon Statistique Canada, un décès sur 18 au Canada est lié à une septicémie, alors qu’à l’échelle mondiale, l’Organisation mondiale de la santé affirme que la septicémie est responsable d’un cinquième de tous les décès.

Elle peut se développer à partir d’un simple ongle incarné ou d’une maladie plus grave, comme une pneumonie. Les personnes les plus vulnérables sont les personnes âgées, les enfants, les personnes immunodéprimées et les femmes enceintes.

Les signes courants de septicémie comprennent la fièvre, une respiration et un rythme cardiaque rapides. D’autres indicateurs incluent la confusion ou une diminution du niveau de conscience, a expliqué la Dre Jennifer Robert, chef des soins primaires de Niagara Health.

« C’est une infection que n’importe lequel d’entre nous pourrait contracter et qui progresse », a déclaré le Dr Robert.

« Le corps sait ce qu’il fait en cas de crise »

Les médecins de famille peuvent aider à déterminer la gravité d’une maladie, y compris la septicémie, en vérifiant les signes vitaux, a-t-elle souligné. Mais toute personne présentant un cas suspect doit se rendre au service des urgences le plus proche où des analyses sanguines peuvent être effectuées pour déterminer ce qui se passe.

« C’est là que le traitement est initié, et il doit être initié le plus rapidement possible », a déclaré le Dr Robert.

Le révérend Bob était par ailleurs en bonne santé lorsqu’il a développé une septicémie. Il a souligné le stress qu’il ressentait, qui lui laissait peu de force pour lutter contre la maladie.

Il était tellement malade à son arrivée à Hamilton que le Dr Fox-Robichauld a dit à Lynn qu’il avait 50 % de chances de survivre à la nuit. Il a été intubé et sous dialyse constante. Le révérend Bob a appris plus tard qu’il avait « 23 cathéters, ce qui est ahurissant ». Il a également subi un accident vasculaire cérébral mineur et a dû surmonter une pneumonie pendant son séjour de 10 jours aux soins intensifs de Hamilton.

Il a ensuite été transféré à l’unité de soins intensifs de Welland, où il est resté deux semaines avant de passer neuf semaines supplémentaires dans un service médical, puis de passer aux soins continus complexes. Au moment de sa sortie, il comptait 104 jours d’hospitalisation.

« Je sais, pour avoir travaillé dans le secteur de la santé, que le personnel est profondément stressé, mais malgré cela, j’ai reçu des soins de très grande qualité de la part d’une longue liste de médecins, d’infirmières, d’infirmières praticiennes, d’inhalothérapeutes, de physiothérapeutes, d’ergothérapeutes, d’orthophonistes, de diététiciens, de personnel de soins spirituels et de nettoyage », a déclaré le révérend Bob. « Je ne peux pas faire une liste assez longue. »

À la maison, le révérend Bob a continué sa physiothérapie et a eu besoin de soins diligents pour ses plaies aux orteils, qui sont devenues les victimes de sa septicémie en développant une nécrose.

« Le corps sait ce qu’il fait en cas de crise », a-t-il déclaré. « Son objectif est de protéger les organes et il dit : « OK, les extrémités, on peut s’en passer. » Quand Lynn a vu mes jambes pour la première fois, de la moitié de mes genoux jusqu’à mes orteils, elles étaient toutes noires. »

Le chemin vers la guérison

Six semaines après son retour à la maison, le révérend Bob marchait à nouveau. Il a contacté l’Institut Mayer, un centre de soins des plaies du pied à Hamilton, pour traiter les tissus morts laissés par la septicémie. Il a commencé à conduire et à tenir sa promesse de retraite à Lynn de recommencer à faire toutes les tâches qui lui avaient été confiées, « à commencer par faire la vaisselle à nouveau ».

Dans un souci de guérison, le révérend Bob a pris sa retraite de ses fonctions de soins spirituels à Niagara Health. Il est resté au repos autant que possible tout en essayant de reprendre des forces et en comptant sur Lynn « qui n’a rien raté » comme soignante.

Le contretemps est survenu fin juillet lorsque sa tension artérielle a recommencé à baisser et il est retourné au service des urgences de Welland.

« Nous avons paniqué et nous avons dit : « Oh mon Dieu, c’est comme ça que la septicémie a commencé », a déclaré le révérend Bob.

Il a été admis à l’hôpital de Welland pendant deux semaines et demie pour le traitement d’une infection osseuse à l’orteil.

« La bataille continue, mais depuis 11 mois, il ne reste plus qu’un orteil. Nous y arrivons », a-t-il déclaré depuis son lit d’hôpital. « Cela ne se fait pas du jour au lendemain. »

Les patients peuvent reprendre leur vie normale après une septicémie, a noté le Dr Robert, mais un traitement rapide est essentiel.

La prévention est également importante, a-t-elle ajouté. Pour éviter la maladie, il faut être à jour dans ses vaccinations, se laver les mains et avoir une bonne hygiène personnelle. Même une manipulation sécuritaire des aliments peut aider. En cas d’infection, il faut la traiter rapidement pour éviter qu’elle ne s’aggrave.

« Si vous ne vous sentez pas bien, quelle que soit la raison, consultez un médecin, que ce soit votre médecin de famille ou, si c’est plus grave, allez à l’hôpital, plutôt que d’en arriver au point où votre vie pourrait être en danger, car cela peut être traité à condition que cela soit fait en temps opportun », a déclaré le Dr Robert.

Le révérend Bob a bon espoir que la fin de son parcours médical pour la septicémie soit en vue. Une fois son orteil guéri, il se concentrera sur le renforcement de ses forces afin de pouvoir profiter pleinement de sa retraite. Cela signifie trouver sa prochaine vocation et jouer avec ses petits-enfants, a-t-il déclaré. Reprendre les tâches ménagères et remplacer Lynn est également « en tête de sa liste », tout comme faire attention à ce que son corps lui dit à tout moment.

« Cela vaut la peine de faire savoir au monde ce dont il s’agit », a-t-il déclaré. « Mon seul symptôme était une sensation de vertige. Si une personne souffre de vertiges et que sa tension artérielle chute, ne l’ignorez pas. »