Un auditeur de l’Iowa déclare qu’une nouvelle loi limitera l’accès de son bureau aux informations

L’auditeur de l’Iowa pourrait être confronté à de nouveaux défis dans sa quête pour suivre l’argent des contribuables après l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi samedi qui permet aux agences d’État de refuser à son bureau l’accès aux informations et l’empêche de faire appel devant le tribunal.

Le vérificateur d’État Rob Sand, le seul démocrate à occuper un poste à l’échelle de l’État, a déclaré que la loi avancée par les législateurs républicains est une attaque à motivation politique contre la responsabilité. La loi pourrait étouffer Sand, qui a décrit son bureau comme « autoritaire ».

« En fin de compte, nous avons découvert une quantité record de gaspillage, de fraude et d’abus au cours de mon premier mandat. C’est de là que ça vient », a déclaré Sand dans une interview à l’Associated Press. « Ils ne veulent pas de comptes à rendre. »

Mais les partisans de la loi de l’Iowa soulignent que les changements visent à protéger la vie privée des habitants de l’Iowa et que le risque pour le travail de l’auditeur est faible.

À l’avenir, une agence d’État n’est pas autorisée à fournir au bureau de l’auditeur d’État l’accès à des informations confidentielles, telles que des dossiers médicaux ou scolaires, sauf si cela est jugé nécessaire aux responsabilités de l’auditeur. Le bureau du vérificateur, comme d’habitude, doit maintenir la confidentialité de ces dossiers.

Cela pourrait signifier les affaires comme d’habitude – comme le suggèrent les législateurs républicains – si l’auditeur fait son travail comme indiqué dans les normes d’audit fédérales généralement acceptées. Ou cela pourrait signifier que les agences remettraient plus souvent en question une demande et dissimuleraient des informations à son bureau.

En cas de différend, le gouverneur républicain Kim Reynolds est habilité à nommer un vote décisif à un panel d’arbitrage, au sein duquel Sand et l’agence impliquée auront chacun un représentant. Cela donne deux des trois voix du panel, dont la décision est définitive, à l’administration de Reynolds.

Le projet de loi a fait son chemin dans une maison d’État dominée par les républicains et a été adopté facilement sans le soutien des démocrates, qui ont fait valoir qu’il avait le potentiel de donner aux dirigeants républicains de l’État plus de pouvoir pour calmer les rivaux politiques et cacher la corruption.

Le pouvoir politique inégal dans les gouvernements des États contrôlés par les républicains a cédé la place à des exemples de représailles plus extrêmes ces derniers mois, notamment l’expulsion de trois législateurs démocrates à l’Assemblée législative du Tennessee et la destitution d’un législateur transgenre démocrate de l’étage de la Montana House.

Le sénateur de l’État républicain de l’Iowa, Mike Bousselot, a déclaré que les décisions précédentes de la Cour suprême de l’État dans des affaires entre le bureau de Sand et les agences de l’État soulevaient des questions sur le rôle du bureau du vérificateur.

« Pourquoi l’auditeur devrait-il avoir un accès illimité aux dossiers médicaux, à l’aide financière, aux dossiers scolaires et plus encore de l’Iowa ? » Bousselot a écrit dans un e-mail. « Il est irrationnel et potentiellement dangereux pour l’auditeur de rechercher des informations non pertinentes dans un audit. »

« Ce projet de loi donne à Iowans des protections supplémentaires en matière de confidentialité tout en permettant à l’auditeur de continuer à accéder aux informations pertinentes pour l’objectif de l’audit », a-t-il ajouté.

Lorsque la législation a fait surface, les organisations d’audit et de comptabilité étatiques et nationales se sont jointes à Sand pour faire part de leurs inquiétudes quant au fait que la loi empêchera une surveillance indépendante et complète. Ces préoccupations ont depuis fait leur chemin vers une agence fédérale responsable des normes d’audit, selon John Geragosian, ancien président de la National State Auditors Association.

Un porte-parole du Government Accountability Office a souligné une lettre de mars clarifiant les normes d’audit fédérales, mais n’a fait aucun commentaire supplémentaire.

La tension dans l’Iowa n’est pas tout à fait unique. Les auditeurs d’autres États ont subi des réactions négatives, même de la part de membres de leur parti.

Dans le Dakota du Nord, Josh Gallion, deuxième mandat de l’auditeur d’État, et ses collègues républicains à l’Assemblée législative se sont affrontés sur la manière dont il publie les conclusions d’audit critiques et sur les frais que son bureau a facturés pour les audits des gouvernements locaux. Ce printemps, les législateurs ont prévu un budget de 500 000 $ pour un audit du bureau du vérificateur.

L’ancien vérificateur général de Pennsylvanie, Eugene DePasquale, un démocrate, a déclaré que les législateurs républicains « vantaient » régulièrement ses audits de l’administration du gouverneur démocrate. Puis, en 2019, les législateurs républicains ont imposé une réduction de 10 % du budget de son bureau quelques mois seulement après avoir annoncé sa candidature au Congrès américain.

« Je vais vous dire que c’est la coïncidence la plus fascinante », a déclaré DePasquale. « Je pensais que c’était de la politique de gouttière, pour être franc. »

Dans l’Iowa, Sand a souligné son passé d’évitement de la politique partisane, affirmant qu’il emploie des cadres supérieurs des deux côtés de l’allée, a donné aux agences la possibilité de réparer les erreurs et défend régulièrement les actions de l’administration républicaine.

« J’aime ce travail », a déclaré Sand, mais a admis que la loi pourrait « finir par rendre ce bureau moins percutant ».

« J’ai du mal à voir comment cela ne pourrait pas avoir d’impact », a déclaré Sand, suggérant qu’il deviendra plus facile pour une agence d’État de rejeter ses demandes. « Je pense que le seul impact que cela pourrait avoir serait négatif pour le public et négatif pour la capacité de ce bureau à faire son travail. »

___

Le journaliste d’Associated Press Jack Dura à Bismarck, Dakota du Nord, et Mark Scolforo à Harrisburg, Pennsylvanie, ont contribué.