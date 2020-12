L’enquête préliminaire d’un bureau du travail sur la violence le week-end dernier dans une usine dirigée par le fournisseur Apple Wistron a révélé plusieurs violations de la part de la société taïwanaise et de ses fournisseurs, selon son rapport examiné par Reuters. Des travailleurs en colère se plaignant du non-paiement des salaires pendant des mois ont détruit des équipements et des modèles d’iPhone samedi à l’usine de Wistron, à environ 50 km du centre technologique de Bengaluru, ce qui a coûté des millions de dollars à l’entreprise et l’a forcée à fermer le site.

Un audit de l’usine, quelques heures après le déchaînement, a révélé « plusieurs violations du droit du travail », a déclaré le département du travail du district de Kolar, dans l’État de Karnataka, où se trouve l’usine, dans son rapport. Estimations Wistron sur Rs. 437 Crore-Loss dans la violence des employés à l’usine de Karnataka. Wistron, l’un des principaux fabricants mondiaux de sous-traitants d’Apple, n’a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters sur le rapport, qui n’a pas été rendu public. Apple, qui mène son propre audit pour déterminer si Wistron a enfreint les directives des fournisseurs, n’a pas non plus répondu à une demande de commentaire.

Le bureau du travail a déclaré que Wistron ne maintenait pas l’emploi approprié et que les détails des rendez-vous de ses travailleurs et du personnel qui travaillaient par équipes de 12 heures à l’usine de Kolar n’étaient pas payés pour les heures supplémentaires. La société n’a pas tenu les registres des salaires et des présences comme l’exige la loi, et le personnel contractuel était mécontent du non-paiement des salaires pour les heures de travail supplémentaires, a déclaré le bureau, ajoutant que Wistron n’avait pas soumis ces registres sur demande.

Le rapport a également cité trois des fournisseurs de main-d’œuvre de Wistron, Creative Engineers, Quess et Addeco India, pour avoir dépassé les quotas d’embauche autorisés par les règles gouvernementales. Quess et Addeco n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire et les ingénieurs créatifs n’ont pas pu être joints. L’inspection a également révélé qu’un problème dans une machine ou un logiciel de présence avait conduit les travailleurs à se plaindre de ne pas recevoir le plein salaire qui leur était dû.

« Cela a été porté à la connaissance de la direction, et cela n’a pas été résolu », a indiqué le bureau. L’enquête, bien que initiale, a confirmé les doléances des travailleurs de l’usine, dont une demi-douzaine ont été interrogés par Reuters.

Les auditeurs ont demandé à Wistron de soumettre au bureau du travail certains documents dans un délai de trois jours. Il n’était pas clair si Wistron se conformait à la demande. Le gouvernement de l’État du Karnataka a déclaré cette semaine qu’il aiderait Wistron à redémarrer ses opérations et à répondre aux préoccupations des travailleurs. Il n’a pas non plus commenté les conclusions du rapport.

Les syndicats ont cependant reproché à l’État de «se montrer indulgents» envers l’entreprise et de ne pas avoir de sympathie avec le personnel qui travaillait dans des «conditions semblables à celles d’un atelier de misère». L’épisode est un coup dur pour la production locale de Wistron et entache la réputation d’Apple sur un marché clé en croissance.