Un audit des machines à voter du Dominion utilisées dans le Michigan a conclu que les systèmes sont conçus pour perpétuer la fraude électorale, étayant les allégations d’irrégularités du président Donald Trump. Les responsables de l’État ont critiqué le rapport.

L’audit médico-légal ordonné par le tribunal, effectué par Allied Security Operations Group (ASOG), a révélé que les systèmes Dominion du comté d’Antrim, au Michigan, ont enregistré un taux d’erreur choquant de 68% lors de la compilation des votes. Le rapport note que le logiciel défectueux dépasse de loin le «taux d’erreur électoral admissible» de 0,0008% fixé par la Commission électorale fédérale.

De manière choquante, les auditeurs ont affirmé que les erreurs généralisées étaient une caractéristique, pas un bogue, indiquant que le système de vote génère «intentionnellement» un nombre élevé d’erreurs de vote qui peuvent ensuite être utilisées pour manipuler le décompte des voix.

Nous concluons que le système électoral national est intentionnellement et délibérément conçu avec des erreurs inhérentes pour créer une fraude systémique et influencer les résultats des élections.

Le rapport préliminaire a également révélé qu’il y avait eu des tentatives de «Altérer les preuves.» L’analyse a révélé que le 21 novembre, un « Un utilisateur non autorisé a tenté sans succès de supprimer les résultats des élections », les auditeurs ont dit. Le rapport a également révélé que tous les journaux de sécurité du jour du scrutin et des jours précédant et suivant le 3 novembre avaient disparu.

L’enquête a été menée à la demande du juge du 13e circuit du Michigan, Kevin Elsenheimer, dans le cadre d’une affaire alléguant qu’un incident largement rapporté au cours duquel des milliers de votes « retournés » au démocrate Joe Biden dans le comté d’Antrim était le résultat de plus qu’un simple humain. Erreur.

Elsenheimer a publié les résultats de l’audit lundi après que les responsables du comté ont retiré leurs objections à cette décision.

Trump, qui a accusé à plusieurs reprises les systèmes du Dominion de falsifier les résultats de l’élection présidentielle, a décrit le rapport comme « GRANDE NOUVELLE. »

«Les machines à voter du Dominion sont une catastrophe dans tout le pays. Changé les résultats d’une élection écrasante. Je ne peux pas laisser ça arriver. Merci pour le génie, la bravoure et le patriotisme du juge. Devrait obtenir une médaille! il a écrit.

Les fonctionnaires de l’État ont vu l’audit différemment. Dans une déclaration, le procureur général du Michigan, Dana Nessel, et la secrétaire d’État Jocelyn Benson ont critiqué le rapport comme « Un autre dans un long flot d’affirmations erronées, vagues et douteuses visant à éroder la confiance du public dans l’élection présidentielle de novembre. » Les responsables ont également décrit ASOG, qui a participé à d’autres poursuites contestant les résultats des élections, comme « partisan, » et a déclaré que le groupe n’avait pas l’expertise nécessaire pour auditer le logiciel de vote.

Le Collège électoral a officiellement désigné Biden le vainqueur de la course de 2020 lundi, mais Trump n’a pas encore reconnu et continue de faire valoir que l’élection était remplie de fraudes.

