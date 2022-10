Un audit externe décrit les employés « anxieux et craintifs » du centre d’appels d’immigration

Les employés du centre d’appels d’immigration du gouvernement fédéral sont aux prises avec une charge de travail exigeante tout en faisant face à des évaluations «strictes et injustes» de leurs supérieurs, selon un audit externe.

L’audit de Charron Human Resources, publié vendredi, indique que les employés du centre d’appels d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) de Montréal ont déclaré avoir peu de temps entre les appels, une formation insuffisante, un développement de carrière limité et un processus d’évaluation « strict » qui les laisse se sentir “anxieux et craintif.”

Il a constaté que le taux de roulement au centre atteignait 30 %, avec 11 % des employés en congé sans solde.

IRCC a embauché l’entreprise en mars pour effectuer l’audit du lieu de travail. Il s’agit du seul centre d’appels du Ministère et traite les appels liés à l’immigration provenant de partout au Canada et du monde.

D’anciens employés qui avaient précédemment parlé à CBC News sous couvert d’anonymat ont décrit un bureau de personnel surmené constamment surveillé par la direction – où la pression pour répondre à autant d’appels que possible affectait tout, même les pauses toilettes.

L’audit fait suite à un rapport accablant publié l’année dernière, dans lequel les employés d’IRCC se sont plaints que leurs collègues racialisés étaient confrontés à l’utilisation répétée de termes offensants de la part des superviseurs et d’autres membres du personnel, et avaient des possibilités d’avancement limitées.

Syndicat concerné

Le syndicat qui représente les employés d’IRCC, de Service Canada, d’Emploi et Développement social Canada et de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié se dit préoccupé par les conclusions de la vérification.

Mais le Syndicat de l’emploi et de l’immigration du Canada (SEIC) affirme également que l’audit n’a pas fait grand-chose pour examiner les précédents rapports de racisme et de discrimination.

“Le SEIC a des raisons de croire que les préoccupations liées au racisme et à la discrimination en milieu de travail ont été mal traitées dans le rapport et que des mesures supplémentaires doivent être prises pour avoir un portrait clair et honnête de la situation”, a déclaré le syndicat dans un communiqué.

La seule mention du racisme et de la discrimination dans l’audit est une recommandation de fournir une formation sur les préjugés inconscients.

CBC News a contacté Charron pour obtenir des commentaires, mais n’a pas reçu de réponse au moment de la publication.

D’autres recommandations comprenaient l’introduction de technologies et de stratégies pour faciliter le processus de travail, la formation en leadership des superviseurs axée sur le bien-être et l’évaluation des employés, et l’établissement d’un plan de perfectionnement du personnel.

Une déclaration d’IRCC a salué le “courage” des employés qui ont participé à l’audit, mais n’a pas explicitement indiqué s’il mettrait en œuvre les recommandations.

“Le département est d’accord avec les recommandations et s’engage à fournir un lieu de travail sûr, diversifié, équitable et antiraciste”, a-t-il déclaré.

Le syndicat dit qu’il n’a pas été consulté par Charron au sujet des recommandations.