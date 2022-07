Un audit électoral amélioré vérifie l’intégrité de la primaire du 28 juin dans le comté de McHenry – Shaw Local

Une nouvelle mesure visant à renforcer la confiance des électeurs dans les résultats des élections – un décompte manuel d’une course aléatoire lors de la primaire du 28 juin – a en outre confirmé que les résultats sont exacts et dignes de confiance.

Le recomptage manuel, effectué le jeudi 7 juillet, correspondait aux résultats de la tabulatrice optique utilisée pour comptabiliser les votes. Le greffier et enregistreur du comté de McHenry, Joe Tirio, a déclaré que l’étape supplémentaire, qui, selon lui, est une première parmi les bureaux du greffier du comté de l’Illinois, devrait apaiser toute inquiétude que les gens pourraient avoir concernant l’exactitude de l’équipement utilisé pour compter les bulletins de vote.

Les bureaux du greffier du comté sont tenus par la loi après chaque élection de vérifier leur travail en retabulant les votes. Le Conseil des élections de l’État de l’Illinois sélectionne au hasard des courses égales à au moins 5% des suffrages exprimés, qui sont ensuite rediffusés dans les tabulateurs optiques utilisés pour les compter le jour du scrutin.

Plutôt que de simplement refermer les bulletins de vote et de les envoyer au stockage, une course au hasard a également été sélectionnée pour un recomptage manuel. Tirio, rejoint par Bruce Johnson, représentant du Parti républicain du comté de McHenry, et Ruth Scifo, représentante du Parti démocrate du comté de McHenry, a choisi au hasard un tabulateur et une race qui a été comptée par ce tabulateur pour un recomptage manuel.

Le trio, rejoint par Lynzi Nevitt, membre du personnel du bureau, a passé plus de deux heures à compter les bulletins de vote. Après avoir compté plus de 700 bulletins de vote, les résultats du décompte manuel et du décompte des tabulatrices étaient identiques.