Un audio secret, un témoin vedette et des « prostituées thaïlandaises » compliquent la défense de Sam Bankman-Fried – Boston News, Weather, Sports

New York (CNN) — Deux semaines après le début de ce qui pourrait être un procès de quatre à six semaines, les jurés entendant l’affaire contre le magnat déchu de la cryptographie Sam Bankman-Fried ont été inondés de preuves qui semblent, pour l’instant, plutôt accablantes.

Même si la défense n’a pas encore appelé ses propres témoins, elle a souvent trébuché en contre-interrogeant ceux du gouvernement, dont plusieurs témoignages ont placé Bankman-Fried au centre d’une conspiration qui dure depuis des années pour voler des clients, escroquer les investisseurs et se mettre en quatre pour couvrir tout est fini.

Bankman-Fried, 31 ans, a plaidé non coupable de sept chefs d’accusation de fraude et de complot. Il a été accusé de voler des milliards de dollars de dépôts aux clients de son échange crypto FTX afin de couvrir les pertes de son autre entreprise, une société de trading de crypto appelée Alameda Research.

Les procureurs ont sorti leurs gros canons au cours de la deuxième semaine du procès. Voici les faits saillants.

« L’initié ultime »

De loin le témoin le plus significatif L’accusation est une femme de 28 ans nommée Caroline Ellison, qui était PDG d’Alameda au moment de son effondrement et qui est également sortie avec Bankman-Fried de temps en temps pendant deux ans.

« Dans une affaire comme celle-ci, vous avez vraiment besoin d’un narrateur, quelqu’un qui peut raconter l’histoire d’une manière que le jury puisse comprendre », a déclaré Jordan Estes, ancien procureur fédéral du bureau du procureur américain et désormais associé chez Kramer Levin. . « Et le meilleur narrateur, dans toute sorte de stratagème criminel, est la personne la plus proche de l’accusé… Elle était l’initiée ultime. »

Son témoignage, qui s’est étalé sur trois jours, a été important pour plusieurs raisons.

En tant que proche conseiller et partenaire romantique de SBF, Ellison est particulièrement bien placé pour commenter ce qui se passait au sein du cercle restreint des dirigeants d’Alameda et de FTX, dont beaucoup vivaient ensemble dans un appartement de luxe de 30 millions de dollars aux Bahamas.

Elle a présenté aux jurés les documents financiers qu’elle avait préparés, déclarant qu’ils étaient « malhonnêtes » et conçus pour masquer la situation financière instable sur laquelle se trouvait Alameda. Dans un cas, elle a préparé sept bilans « alternatifs » à présenter à un prêteur qui demandait des informations financières.

Ses déclarations au jury étaient parfois teintées d’émotion, et elle a retenu ses larmes en racontant son « état d’effroi constant » et son stress à l’idée de mentir aux investisseurs, au public et même à ses propres employés.

Elle a corroboré le témoignage d’un autre dirigeant de FTX, Gary Wang, qui a témoigné plus tôt qu’Alameda disposait d’une ligne de crédit secrète et pratiquement illimitée pour exploiter les fonds des clients de FTX (ce qui, bien sûr, se produisait à l’insu des clients ou sans leur permission, et va à l’encontre des affirmations publiques de Bankman-Fried selon lesquelles FTX n’avait jamais touché les dépôts des clients.)

Ellison décrit L’apparence échevelée caractéristique de Bankman-Fried – y compris ses cheveux négligés et sa garde-robe composée de shorts cargo et de T-shirts – est un geste de relations publiques calculé pour se présenter comme un entrepreneur excentrique.

Conclusion : Son témoignage offrait un récit d’événements dans lequel pratiquement toutes les décisions d’Alameda et de FTX revenaient à Bankman-Fried, qui a fondé et était le propriétaire majoritaire des deux sociétés. Un refrain courant d’Ellison, lorsqu’on lui a demandé qui lui avait ordonné de commettre diverses actions, criminelles ou autres, était une variation des mots « Sam l’a fait ».

Pour être clair, Ellison a plaidé coupable et coopère avec les procureurs depuis près d’un an dans l’espoir d’obtenir une peine plus légère pour elle-même. Comme Bankman-Fried, Ellison risque 110 ans de prison s’il est condamné à une peine maximale.

L’équipe de défense de Bankman-Fried a contre-interrogé Ellison pendant environ six heures jeudi dans un va-et-vient sinueux et interrompu qui a suscité à plusieurs reprises des objections de la part de l’accusation. Parfois, le juge Lewis Kaplan semblait exaspéré et l’interrompait pour demander à l’avocat principal de la défense, Mark Cohen, de clarifier ce qu’il voulait dire.

L’enregistrement audio secret

Les jurés ont ensuite entendu un ancien développeur de logiciels chez Alameda, Christian Drappi, qui a raconté une réunion à tous au bureau de la société à Hong Kong le 9 novembre, deux jours avant la fermeture de l’entreprise.

Ellison a dirigé la réunion qui, à son insu, était enregistrée par un commerçant qui avait rejoint Alameda trois jours plus tôt. En réponse à la question d’un employé, Ellison a déclaré que la décision de rembourser les prêts avec les fonds des clients était « celle de Sam, je suppose ».

L’enregistrement est particulièrement important en raison du timing.

Des déclarations comme celles qu’Ellison a faites dans l’enregistrement sont connues sous le nom de « déclarations antérieures cohérentes d’un témoin », a déclaré Estes. « Ils sont très efficaces, car ils montrent des déclarations qui sont cohérentes avec le témoignage du témoin avant même qu’il ne soit approché par les forces de l’ordre. »

En d’autres termes, la défense de Bankman-Fried aurait du mal à faire valoir qu’Ellison avait été contrainte par les procureurs ou nourrie d’un faux récit, car la bande la fait à la fois admettre des actes répréhensibles et déclarer que Bankman-Fried a passé l’appel avant que quiconque ne soit arrêté.

Pots-de-vin chinois et « prostituées thaïlandaises »

Bien que Bankman-Fried ne soit pas accusé de corruption dans ce procès, Ellison a été autorisée à témoigner d’un cas où elle pense qu’il a ordonné à Alameda de virer « de l’ordre de 100 millions de dollars » à deux portefeuilles cryptographiques en Chine. Elle a déclaré qu’elle pensait que les fonds étaient un pot-de-vin pour amener les autorités chinoises à débloquer deux comptes de trading crypto d’une valeur d’environ 1 milliard de dollars qu’Alameda détenait en Chine.

Elle a décrit les paiements comme un dernier recours après l’échec d’autres tactiques visant à déplacer les fonds hors de Chine. L’un de ces stratagèmes qui a échoué, a-t-elle expliqué, consistait à utiliser des comptes appartenant à des « prostituées thaïlandaises » pour mettre en place des transactions qui draineraient les comptes chinois d’Alameda et transféreraient de la valeur sur les comptes des travailleuses du sexe, où Alameda pourrait les récupérer.

Et après?

La plus grande question est désormais de savoir si Bankman-Fried témoignera pour sa propre défense.

Dans une affaire où les preuves de l’accusation ont été solides, a déclaré Estes, c’est un Je vous salue Marie qui peut « changer absolument la dynamique d’un procès ».

Le fait de témoigner ou non dépend du cas, et il existe des risques dans les deux cas. Mais « si vous n’avez pas réussi à faire connaître votre version des faits par le biais d’un contre-interrogatoire, cela pourrait être l’un de vos seuls moyens d’y parvenir ».

Les procureurs s’attendaient à terminer la présentation de leur dossier vers le 25 octobre, même s’il y a au moins de bonnes chances qu’ils éliminent leur liste de témoins et terminent plus tôt.

« Il existe une stratégie gouvernementale commune appelée « mince pour gagner » », a déclaré Estes à CNN. « Si vous disposez de la plupart des preuves de la fraude et des pièces à conviction dont vous avez besoin, il n’y a qu’un seul danger à en ajouter davantage. »

