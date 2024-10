Un audio horrifiant capture le meurtre de la petite amie d’un musicien alors qu’il demande « Comment veux-tu mourir ? »

Le tribunal a écouté un horrible clip audio de trois heures qui aurait été trouvé sur le téléphone de la victime – dans lequel elle implorait sa vie alors qu’elle était étranglée, comme le dit son assassin : « Je pourrais vous écraser le cerveau. »

Le verdict intervient après que les procureurs californiens ont trouvé un fichier audio inquiétant et horrible – prétendument sur le téléphone de la victime – qui a été enregistré alors qu’Alice « Alyx » Kamakaokalani Herrmann se battait pour sa vie vers 23h30, le 4 décembre 2023, à son domicile de Capitola. .

Pendant le procès, le jury et les personnes présentes dans la salle d’audience ont écouté le clip audio de trois heures de Herrmann et de son assassin, Theobald « Theo » Lengyel. L’audio n’a été découvert par les procureurs qu’après le début du procès pour meurtre de Lengyel.

« Je ne vois pas comment on pourrait écouter quelque chose comme ça, ce qui était dit par l’accusé, les mots qu’il utilisait, le ton. Le caractère franchement assez banal de cet argument qui a conduit à cela, et Je ne suis pas parvenu à la conclusion que nous avons toujours cru correcte, à savoir qu’il s’agissait d’un meurtre au premier degré », a déclaré Steven Ryan, inspecteur du bureau du procureur du comté de Santa Cruz, a déclaré aux médias. Les deux hommes auraient commencé à se disputer parce qu’Herrmann ne voulait pas jouer au billard.

Herrmann a ensuite été entendu implorant sa vie tandis que Lengyel l’étranglait à mort, selon KSBW, implorant et haletant, tout en lui demandant d’arrêter 53 fois.

À un moment donné, Lengyel a menacé Herrmann, selon KRON 4 et le Sentinelle de Santa Cruz en disant: « Je pourrais écraser ton putain de cerveau. » Alors que l’audio continue, Herrmann dit qu’elle ne peut pas voir, à bout de souffle, alors que Lengyel la menace : « D’accord. Comment veux-tu mourir ? Un traumatisme contondant ou autre chose… tu penses que tu devrais être étouffé à mort ? »

Il a joué du saxophone, de la clarinette et des claviers dans le groupe pendant plus d’une décennie avant de quitter le groupe en raison de différences créatives en 1996.

Il risque la prison à vie et sa condamnation est prévue pour novembre.

Si vous êtes victime de violence domestique, appelez la hotline nationale contre la violence domestique au 1-800-799-7233 ou rendez-vous sur thehotline.org. La hotline est disponible 24h/24 et 7j/7 dans plus de 170 langues ; Les appels sont confidentiels et gratuits.