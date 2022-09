Des secteurs encore plus importants de l’économie sont confrontés à une déflation pure et simple alors que la politique de la Fed et les conditions de crédit se resserrent encore davantage.

Plus fondamentalement, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement qui ont pesé sur l’économie mondiale se sont finalement considérablement atténuées.

Les tarifs d’expédition ont chuté et le volume du commerce mondial a également diminué.

Cela indique non seulement une baisse de l’inflation, mais aussi un risque croissant de récession, tant à l’étranger qu’à l’intérieur du pays.

L’économie chinoise est en train d’imploser, car sa stricte “politique zéro Covid” force à nouveau le confinement dans les grandes villes, ralentissant les dépenses de consommation et freinant la croissance globale.

Pire, la Chine le marché immobilier continue de chuteraugmentant le risque d’un choc financier systémique dans la deuxième économie mondiale.

La force du dollar exerce également une pression à la baisse sur « l’inflation importée ». En effet, un dollar plus fort augmente le pouvoir d’achat des entreprises et des consommateurs américains lors de l’achat de composants étrangers ou de produits fabriqués à l’étranger.

L’indice du dollar a augmenté d’environ 18 % au cours de la dernière année.

Cependant, il y a un inconvénient à cela, car un billet vert en hausse augmente les coûts des exportations américaines à l’étranger et réduit la valeur des bénéfices rapatriés parmi les multinationales américaines. Non seulement c’est désinflationniste, mais c’est aussi récessionniste.

Les excès spéculatifs des marchés financiers ont été essorés du système. L’économie ralentit. Un atterrissage en douceur est en vue.

Cela n’a pas dissuadé la Fed et d’autres observateurs de suggérer que les taux doivent être plus élevés et rester ainsi pendant un certain temps pour faire reculer l’inflation.

Cela me donne envie de crier : « Vous êtes hors d’usage ! Toute la cour de l’opinion économique est hors d’usage !

Je ne crie pas. Je ne fais que souligner les faits sur la page imprimée.

Cette page, cependant, crie à la Fed d’arrêter d’augmenter les taux, le plus tôt possible.

– Ron Insana est un contributeur CNBC et un conseiller principal chez Schroders.