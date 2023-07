Un attentat-suicide tue au moins 54 personnes lors d’un rassemblement politique au Pakistan – National

Le bilan d’un attentat-suicide massif qui visait un rassemblement électoral pour un religieux pro-taliban est passé à 54 morts lundi, alors que le Pakistan organisait des funérailles et que le gouvernement s’était engagé à traquer les auteurs de l’attaque.

Personne n’a immédiatement revendiqué l’attentat de dimanche, qui a également blessé près de 200 personnes. La police a déclaré que leur enquête initiale suggérait que la filiale régionale du groupe État islamique pourrait être responsable.

Les victimes assistaient à un rassemblement organisé par le parti Jamiat Ulema Islam, dirigé par le religieux et homme politique intransigeant Fazlur Rehman. Il n’a pas assisté au rassemblement, organisé sous une grande tente près d’un marché à Bajur, un district de la province de Khyber Pakhtunkhwa qui borde l’Afghanistan.

Rehman, qui soutient depuis longtemps le gouvernement taliban afghan, a échappé à au moins deux attentats à la bombe connus en 2011 et 2014, lorsque des attentats à la bombe ont endommagé sa voiture lors de rassemblements.

Les victimes de l’attentat ont été enterrées à Bajur lundi.

Alors que les condoléances continuaient d’affluer de tout le pays, des dizaines de personnes légèrement blessées sont sorties de l’hôpital tandis que les blessés graves ont été transportés vers la capitale provinciale de Peshawar par des hélicoptères de l’armée. Le nombre de morts a continué d’augmenter alors que des personnes grièvement blessées sont décédées à l’hôpital, a déclaré le médecin Gul Naseeb.

Des policiers pakistanais montent la garde après l’attentat suicide de dimanche dans le district de Bajur à Khyber Pakhtunkhwa, au Pakistan, le lundi 31 juillet 2023.

AP Photo/Mohammad Sajjad



Lundi, la police a enregistré les déclarations de certains blessés dans un hôpital de Khar, la plus grande ville de Bajur. Feroz Jamal, le ministre provincial de l’Information, a déclaré que la police « enquêtait sur cette attaque sous tous ses aspects ».

Au moins 1 000 personnes étaient rassemblées sous une grande tente dimanche alors que leur parti se préparait aux élections législatives, prévues en octobre ou novembre.

« Les gens scandaient Dieu est grand à l’arrivée des hauts dirigeants, quand j’ai entendu le bruit assourdissant de la bombe », a déclaré Khan Mohammad, un habitant local qui a dit qu’il se tenait à l’extérieur de la tente.

Mohammad a déclaré avoir entendu des gens crier à l’aide, et quelques minutes plus tard, des ambulances ont commencé à arriver et à emmener les blessés.

Abdul Rasheed, un haut responsable du parti de Rehman, a déclaré que l’attentat visait à affaiblir le parti mais que « de telles attaques ne peuvent pas décourager notre détermination ».

Les groupes islamistes sont depuis longtemps présents à Bajur. Le district était autrefois une base d’Al-Qaïda et un bastion des talibans pakistanais interdits, connus sous le nom de Tehreek-e-Taliban Pakistan, ou TTP. L’armée a déclaré le district dégagé du groupe en 2016 à la suite d’une série d’offensives.

L’affilié régional de l’EI, connu sous le nom d’État islamique dans la province de Khorasan, est basé dans la province afghane voisine de Nangarhar et est un rival des talibans afghans et d’Al-Qaïda.

Des proches et des personnes en deuil portent le cercueil d’une victime, qui a été tuée lors de l’attentat-suicide de dimanche dans le district de Bajur à Khyber Pakhtunkhwa, au Pakistan, le lundi 31 juillet 2023.

AP Photo/Mohammad Sajjad



Shaukat Abbas, un officier supérieur de la police, a déclaré que la police avait fait des progrès dans son enquête, mais n’a pas fourni de détails.

L’analyste de la sécurité pakistanais Mahmood Shah a déclaré à l’Associated Press que des factions dissidentes du TTP pourraient également être à l’origine de l’attaque. Il a déclaré que certains membres du TTP étaient connus pour désobéir à leurs hauts dirigeants pour mener des attaques, tout comme les factions dissidentes du groupe.

Shah a déclaré que de telles factions auraient pu perpétrer l’attaque pour provoquer « la confusion, l’instabilité et les troubles avant les élections ».

Le Premier ministre Shehbaz Sharif devrait dissoudre le parlement pakistanais en août.

Le parti de Rehman fait partie du gouvernement de coalition de Sharif, qui est arrivé au pouvoir en avril 2022 en renversant l’ancien Premier ministre Imran Khan par un vote de censure à l’Assemblée législative.

Sharif a appelé Rehman pour exprimer ses condoléances et assurer l’ecclésiastique que ceux qui ont orchestré l’attaque seraient punis. L’attentat à la bombe a également été condamné dans tout le pays, les partis au pouvoir et d’opposition présentant leurs condoléances aux familles des victimes. Les ambassades américaine et russe à Islamabad ont également condamné l’attaque.

Khan a condamné l’attentat de dimanche.





Les talibans pakistanais ont également pris leurs distances par rapport à l’attaque, affirmant que l’attaque visait à dresser les islamistes les uns contre les autres. Zabihullah Mujahid, le porte-parole des talibans afghans, a écrit dans un tweet que « de tels crimes ne peuvent en aucun cas être justifiés ».

L’attentat a eu lieu quelques heures avant l’arrivée du vice-Premier ministre chinois He Lifeng à Islamabad, où il devait participer lundi à un événement marquant la décennie du corridor économique sino-pakistanais, un vaste ensemble dans lequel Pékin a investi des milliards de dollars dans Pakistan.

Ces derniers mois, la Chine a aidé le Pakistan à éviter un défaut de paiement souverain. Certains ressortissants chinois ont également été ciblés par des militants dans le nord-ouest du Pakistan et ailleurs.

L’attentat de dimanche a été l’une des quatre pires attaques dans le nord-ouest du Pakistan depuis 2014, lorsque 147 personnes, pour la plupart des écoliers, ont été tuées dans une attaque des talibans contre une école dirigée par l’armée à Peshawar.

En janvier, 74 personnes ont été tuées dans un attentat à la bombe dans une mosquée de Peshawar. Et en février, plus de 100 personnes, pour la plupart des policiers, sont mortes dans un attentat à la bombe contre une mosquée à l’intérieur d’un complexe de haute sécurité abritant le siège de la police de Peshawar.

L’écrivain d’Associated Press Munir Ahmed a contribué à cette histoire d’Islamabad.